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回響／搶救溫度難民 嘉義市首創提建設都市風廊構想引風入城

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
成大建築系教授林子平和「建築與氣候研究室」，指認出嘉義市的風廊系統為「一環、二向、七風廊」。圖／嘉市府提供
成大建築系教授林子平和「建築與氣候研究室」，指認出嘉義市的風廊系統為「一環、二向、七風廊」。圖／嘉市府提供

聯合報今天陽光專題報導「都市熱島擴大、搶救溫度難民」，許多人一出門就汗流浹背，成道路上的「溫度難民」，民眾盼人行道、廣場多一些樹蔭，營造舒適的步行環境；因應全球氣候暖化嘉義市率先提出建設都市風廊的構想。

市府都發處說，順應常年風向並利用市內10條寬約50~90公尺的林蔭道，由成大建築系教授林子平和「建築與氣候研究室」，指認出嘉義市的風廊系統為「一環、二向、七風廊」，分別為環城的世賢風環，南北向四條：博愛風廊、民生風廊、吳鳳風廊、彌陀風廊；東西向三條：北園風廊、北港風廊、玉山風廊。

嘉義市以新永續作為城市發展的重要目標，建構「涼適、活力、新木都」，在1227公頃「西區大發展」旗艦計畫，針對北港路兩側和嘉北車站周邊區段徵收整體規劃，根據上述城市風廊走向，留設水綠開放空間和區域通風廊道，做為未來城市發展綠色基礎設施，除提供舒適的生活環境，還可協助帶走開發後建築量體蓄積的熱氣。

另外，「文化新絲路」旗艦計畫也將沿鐵路高架路廊和林鐵，將雙園、大車站、北香湖公園、嘉義公園等大型公園和開放空間串連起來，在嘉義市中心形成廣達168公頃的「都市森林」，結合風廊系統，引風入城。

嘉市建城320年，擁有豐富林業文化、歷史底蘊及開放前進特質。市府呼應全球「永續」趨勢，最近舉辦「嘉屋」品牌發表會，介紹以「涼適、活力、新木都」為核心理念，提倡建築中融入新式木造、善用涼風、綠陰與陽光自然元素「嘉屋」，市長黃敏惠率市府團隊出席，鼓勵民間企業新建築，運用這些條件，融入木都嘉市「木」材質，為城市形塑新風貌。

成大建築系教授林子平和「建築與氣候研究室」提出氣候變遷下未來氣候推估圖。圖／林子平提供
成大建築系教授林子平和「建築與氣候研究室」提出氣候變遷下未來氣候推估圖。圖／林子平提供
嘉市北香湖公園北大排，遠景是鐵路高架化後未來規畫為7km的綠廊，三者共同形成嘉義的特色風廊。圖／嘉市府提供
嘉市北香湖公園北大排，遠景是鐵路高架化後未來規畫為7km的綠廊，三者共同形成嘉義的特色風廊。圖／嘉市府提供
成大建築系教授林子平和「建築與氣候研究室」，指認出嘉義市的風廊系統為「一環、二向、七風廊」。圖／嘉市府提供
成大建築系教授林子平和「建築與氣候研究室」，指認出嘉義市的風廊系統為「一環、二向、七風廊」。圖／嘉市府提供

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