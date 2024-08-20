回響／搶救溫度難民 嘉義市首創提建設都市風廊構想引風入城
聯合報今天陽光專題報導「都市熱島擴大、搶救溫度難民」，許多人一出門就汗流浹背，成道路上的「溫度難民」，民眾盼人行道、廣場多一些樹蔭，營造舒適的步行環境；因應全球氣候暖化，嘉義市率先提出建設都市風廊的構想。
市府都發處說，順應常年風向並利用市內10條寬約50~90公尺的林蔭道，由成大建築系教授林子平和「建築與氣候研究室」，指認出嘉義市的風廊系統為「一環、二向、七風廊」，分別為環城的世賢風環，南北向四條：博愛風廊、民生風廊、吳鳳風廊、彌陀風廊；東西向三條：北園風廊、北港風廊、玉山風廊。
嘉義市以新永續作為城市發展的重要目標，建構「涼適、活力、新木都」，在1227公頃「西區大發展」旗艦計畫，針對北港路兩側和嘉北車站周邊區段徵收整體規劃，根據上述城市風廊走向，留設水綠開放空間和區域通風廊道，做為未來城市發展綠色基礎設施，除提供舒適的生活環境，還可協助帶走開發後建築量體蓄積的熱氣。
另外，「文化新絲路」旗艦計畫也將沿鐵路高架路廊和林鐵，將雙園、大車站、北香湖公園、嘉義公園等大型公園和開放空間串連起來，在嘉義市中心形成廣達168公頃的「都市森林」，結合風廊系統，引風入城。
嘉市建城320年，擁有豐富林業文化、歷史底蘊及開放前進特質。市府呼應全球「永續」趨勢，最近舉辦「嘉屋」品牌發表會，介紹以「涼適、活力、新木都」為核心理念，提倡建築中融入新式木造、善用涼風、綠陰與陽光自然元素「嘉屋」，市長黃敏惠率市府團隊出席，鼓勵民間企業新建築，運用這些條件，融入木都嘉市「木」材質，為城市形塑新風貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言