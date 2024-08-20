三爺溪上游截流及虎尾寮水資中心啟用 盼水清魚現

台南市三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程今天完工啟用，未來將助於改善三爺溪水質，重現「水清魚現」水岸風光。

台南市長黃偉哲今天主持三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程完工啟用，這項工程總經費近新台幣8億元，其中環境部補助70%，市府自籌30%，民國110年11月開工，今年5月竣工。

黃偉哲表示，三爺溪是台南重要區域排水，因位處人口稠密區且周圍工廠林立，多年來水質嚴重污染。環境部監測資料顯示，尤以三爺溪上游網寮橋河段污染最嚴重，市府列為優先改善對象。

黃偉哲說，水質改善和水資源管理是城市發展重要一環，市府將持續推動仁德、永康及虎尾寮污水下水道建設及設置水質淨化場，以減輕二仁溪及三爺溪污染負荷。

台南市政府發布新聞稿指出，三爺溪是二仁溪重要支流，多年前台南市南區灣裡燒廢五金，造成二仁溪嚴重污染，近年來中央地方攜手改善三爺溪水質，逐步減輕二仁溪污染，有效改善水環境。

市府表示，這項工程透過截流三爺溪網寮橋上游晴天污水至虎尾寮水資中心處理，減少三爺溪污染負荷，且因應截流水量增加，同步將虎尾寮水資源回收中心每天處理水量從1萬2000公噸提升至2萬7000公噸。

此外，市府避免三爺溪上游基流量不足，規劃將虎尾寮水資中心1萬公噸放流水回送至上游網寮橋河段，挹注乾淨水源，期盼上游河段水質從嚴重污染度降至中度污染以下。