翁章梁赴歐洲考察 鹿草焚化爐底渣將朝向廠內自主處理
嘉義縣長翁章梁8月17日率隊赴歐洲考察，昨天傍晚抵達瑞士蘇黎世，與縣府環保局長張輝川一起參訪ZAV Recycling底渣處理廠，擬借鏡處理嘉義縣鹿草焚化爐底渣，未來將導入精細篩分等先進技術，讓鹿草焚化爐在廠內實現自主處理底渣，預計25日回台。
鹿草垃圾焚化廠每年處理民生垃圾及一般事業廢棄物29萬公噸，焚化後產生底渣4萬多公噸，環保局委外篩分底渣每年花費8000萬元；去年鹿草焚化爐升級整備，直接在廠區設置底渣處理廠，節省委外處理費用，未來再生粒料可用於基地、路堤填築等工程回填材料。
張輝川指出，ZAV Recycling底渣處理廠2016年營運，是蘇黎世5座都市垃圾焚化廠的聯合底渣處理廠，年產能20萬噸，採用6階段粒徑篩分、3階段連續破碎過程，能將金屬幾近完全回收，處理系統採封閉式微負壓運行，是目前最先進的底渣精細篩分廠。
翁章梁表示，焚化底渣循環利用是國際趨勢，赴瑞士參訪了解篩分廠密閉系統設計、汙染防制規畫與金屬回收等先進技術，將作為鹿草焚化廠底渣後端處理與循環再利用參考，未來鹿草廠底渣將朝向廠內自主處理，導入精細篩分等先進技術，提升循環再應用效益。
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