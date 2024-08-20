鋼界大老侯貞雄辭世 生前捐建嘉中科學大樓…心願培育諾貝爾獎得主

鋼界大老東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄18日辭世，享壽86歲。出生在嘉義縣六腳鄉的侯貞雄，是國立嘉義高中首屆傑出校友，事業有成，回饋母校，2011年4月23日嘉中87周年校慶，侯貞雄回母校參加捐建的科學大樓揭牌，侯說，當年求學沒有科學實驗室，否則應該會得諾貝爾獎，共同參與揭牌的副總統蕭萬長說，「侯貞雄現在所捐，就是諾貝爾獎！」

侯貞雄免費提供母校興建科學大樓所需鋼筋共800多噸，換算市價，約捐贈1600多萬元。嘉中師生得知傑出校友侯貞雄辭世，深感不捨哀悼，感恩他對母校奉獻，侯貞雄是嘉中典範人物，捐建科學大樓至今13年，累計逾萬名學子、彰雲嘉科學競試學生受惠，嘉中科學班每年為國家培育醫學生物理工菁英人才。

侯貞雄嘉中47年6月畢業，台大經濟系畢業、美國印第安那大學碩士。是首屆嘉中企業類傑出校友，曾任多項工商企業董事長及董事，擔任多項工商團體常務理事、理事及召集人，艾森豪獎金1980年中華民國得獎人。獲選時任：東和鋼鐵公司董事長、台翔航太公司董事長、台灣區鋼鐵工會理事長。

侯貞雄民國47年畢業於嘉中，比蕭萬長小一屆，他生前也捐獻鋼筋給他大學母校台大及博士班的母校清大，蕭萬長肯定侯貞雄事業有成後，做公益不落人後的善行。

出生於日治時代侯貞雄，小時候父母在嘉縣六腳鄉蒜頭糖廠附近開設「明治屋」雜貨鋪，專門作糖廠員工生意。二次戰後他進入新成立中文學校就讀小學，不久，隨父母遷居嘉市。就在此時，侯貞雄父親侯金堆洞燭機先，轉行做拆船業。從1960年代起到1985年，是台灣拆船業的鼎盛時期，侯金堆也因此獲利頗豐，十分風光。