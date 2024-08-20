快訊

中職／曝李珠珢跟台灣球團談好了！前體育主播：明年就會來

奮力考上公幼教師卻「逃回」私幼 環境如何讓她心寒？

賀錦麗版黨綱強調政策延續 重申一中政策強調台海現狀

鋼界大老侯貞雄辭世 生前捐建嘉中科學大樓…心願培育諾貝爾獎得主

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
鋼界大老東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄18日辭世，享壽86歲。他是國立嘉義高中首屆傑出校友，事業有成，回饋母校捐建科學大樓。記者魯永明／翻攝
鋼界大老東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄18日辭世，享壽86歲。他是國立嘉義高中首屆傑出校友，事業有成，回饋母校捐建科學大樓。記者魯永明／翻攝

鋼界大老東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄18日辭世，享壽86歲。出生在嘉義縣六腳鄉的侯貞雄，是國立嘉義高中首屆傑出校友，事業有成，回饋母校，2011年4月23日嘉中87周年校慶，侯貞雄回母校參加捐建的科學大樓揭牌，侯說，當年求學沒有科學實驗室，否則應該會得諾貝爾獎，共同參與揭牌的副總統蕭萬長說，「侯貞雄現在所捐，就是諾貝爾獎！」

侯貞雄免費提供母校興建科學大樓所需鋼筋共800多噸，換算市價，約捐贈1600多萬元。嘉中師生得知傑出校友侯貞雄辭世，深感不捨哀悼，感恩他對母校奉獻，侯貞雄是嘉中典範人物，捐建科學大樓至今13年，累計逾萬名學子、彰雲嘉科學競試學生受惠，嘉中科學班每年為國家培育醫學生物理工菁英人才。

侯貞雄嘉中47年6月畢業，台大經濟系畢業、美國印第安那大學碩士。是首屆嘉中企業類傑出校友，曾任多項工商企業董事長及董事，擔任多項工商團體常務理事、理事及召集人，艾森豪獎金1980年中華民國得獎人。獲選時任：東和鋼鐵公司董事長、台翔航太公司董事長、台灣區鋼鐵工會理事長。

侯貞雄民國47年畢業於嘉中，比蕭萬長小一屆，他生前也捐獻鋼筋給他大學母校台大及博士班的母校清大，蕭萬長肯定侯貞雄事業有成後，做公益不落人後的善行。

出生於日治時代侯貞雄，小時候父母在嘉縣六腳鄉蒜頭糖廠附近開設「明治屋」雜貨鋪，專門作糖廠員工生意。二次戰後他進入新成立中文學校就讀小學，不久，隨父母遷居嘉市。就在此時，侯貞雄父親侯金堆洞燭機先，轉行做拆船業。從1960年代起到1985年，是台灣拆船業的鼎盛時期，侯金堆也因此獲利頗豐，十分風光。

父親的轉變，帶給他很大啟示，讓他人生有了很不一樣選擇。高中畢業後，他考上台大經濟系，畢業後遠赴美國印地安那大學攻讀經濟系，回台後，從拆船業轉而煉鋼，搶進鋼鐵業先機，讓他在之後1990年代，台灣面臨全球冷戰結束、經濟全面洗牌之際，仍能走出全新局面。

東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄18日辭世，享壽86歲。圖／聯合報系資料照片
東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄18日辭世，享壽86歲。圖／聯合報系資料照片

台大 經濟系 諾貝爾獎

延伸閱讀

回響／北市拚體感降溫2°C 擬推大樓垂直綠化 放寬陽台免計產權

環境部碳權相關專案審查 七案過關

台泥強攻大陸低碳市場 低碳水泥貢獻八成營收

智慧經營／明台產險總經理陳嘉文 發揮正向影響力 綠色營運 永續產險

相關新聞

裕隆掰了亞曼尼 雙橡園接手…旗艦店將進駐台北晶華

裕隆集團關係企業台元紡織旗下代理的義大利頂級時裝品牌「Giorgio Armani」（亞曼尼）傳易主，由台中知名豪宅品牌...

月薪3萬在台北怎活？低薪工作年輕人搶做、老鳥疑惑如何買房...專家揭殘酷真相

台灣房價高漲，年輕人想靠自己力量買房，可以說是越來越拚。

鋼界大老侯貞雄辭世 生前捐建嘉中科學大樓…心願培育諾貝爾獎得主

鋼界大老東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄18日辭世，享壽86歲。出生在嘉義縣六腳鄉的侯貞雄，是國立嘉義高中首屆傑出校友，事業有成...

台中機場拚國際化 全台第三大航空城該如何定位？

台中市拚國際化，首先要有一個國際機場，但如何辦到，又有哪些挑戰待克服？台中國際機場也積極開闢國際新航線，力拚運能更上層樓。然而，在北桃園、南高雄的夾擊下，台中國際機場要突破重圍，未來究竟該如何定位，將是攸關台中打造「航空城」成功與否的主要關鍵。

美西港口進口量衝高…國際貨櫃海運 榮景又來了

貨櫃海運榮景又來了，美西港口貨量衝高。占美國貨櫃約三分之一吞吐量的洛杉磯和長堤兩港，正在消化直逼新冠疫情期間高峰的進口量...

新船加持 航運三雄利多

近期的各大航商財報陸續出爐，其中，以星航運19日公布，上季交出3.728億美元獲利，優於預期。業界指出，這樣的獲利遠輸給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。