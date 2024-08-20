李孟諺辭職嘉義輕軌等恐生變？ 藍綠白立委：施政延續不會停擺
交通部長李孟諺遭爆婚外情，昨天下午道歉請辭獲准。李孟諺上任1個多月，到嘉縣市針對連接嘉縣市輕軌、永欽一、二號橋，以及台37線延伸至新營串連南科半導體產業鏈等重大交通建設，與市長黃敏惠、縣長翁章梁，立委王美惠、張啟楷、蔡易餘等座談，答應協助，如今李辭職，3大交通建設是否生變，引人關切；王美惠、張啟楷、蔡易餘都說，施政是延續的，重大交通建設不會停擺。
立法院交通委員會7月18日到嘉市視察，黃敏惠率市府團隊出席召委林國成立委邀集的嘉市重大交通建設案，與李孟諺、張啟楷、王美惠，商討高鐵嘉義站聯外輕軌藍線興建、台鐵高架化、牛稠溪環快可行性研究暨綜合規劃、東區新闢高架道路連結國道三號、蘭潭「林梢夕照月影潭心」、市區路外停車場闢建、智慧候車設施、高鐵快捷公車假日增開班次、市區行人專用號誌建置、市區永續提升人行安全等十大計畫案，總建設經費約454.23億元。
黃敏惠盼中央支持與鼓勵，才滿月，李孟諺就下台，讓市府團隊錯愕，交通處長許啟明說，施政延續，相信重大建設不會停擺。
王美惠說，交通建設不會因為部長異動停擺，政策有延續性，業務由相關局處負責，嘉義重大交通建設，不會停擺。王美惠指出， 連接嘉縣市永欽橋是縣市民眾通勤往來重要橋梁，凱米颱風來襲八掌溪水暴漲，永欽1、2橋封閉禁止通行，拓寬改建勢在必行。
張啟楷表示，李孟諺請辭，但政府施政是延續的、考察當天相關局處首長也在場承諾，交通部對嘉義交通建設承諾，尤其是聯外輕軌藍線興建計畫、嘉義鐵路高架化計畫及牛稠溪環快可行性研究暨綜合規劃等等，絕對不能中斷、被耽擱。
嘉義縣台37線擬往南延伸至台南新營，串連嘉科及南科，路線總長37.7公里，約需145.53億元，但因用地問題送審未過。交通部長李孟諺14日考察說，台37線往南延伸有望串連嘉義、台南、高雄科學園區，將重啟可行性評估，盡量以平面道路規畫為主。
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