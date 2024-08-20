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逢天文大潮 台南運河部分溢堤

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
昨天逢天文大潮，台南市南區健康路以南的運河段，低窪處河段出現水溢過護堤。記者鄭惠仁／攝影
昨天逢天文大潮，台南市南區健康路以南的運河段，低窪處河段出現水溢過護堤。記者鄭惠仁／攝影

昨天農曆7月16日，是今年第2波天文大潮，台南的漁民觀察漲潮高度略減、淹水情形不嚴重，不過南區運河沿線蚵農反映，近幾年淤積嚴重，船筏在退潮時進出，仍常會碰到河底，喊話希望能疏濬。市府回應，將向港務公司反映。

昨安平漁港南側、台南運河部分河段較低窪處都有溢堤情形，南區運河段蚵農說，水約從早上6點多就溢過河堤，直到9點多逐漸退去，和上個月天文大潮遇上凱米颱風來襲，淹水情形輕微許多，今、明兩天受天文大潮影響，預期還會淹水。

有蚵農反映，運河的南區段於16年前疏濬過，但年久未疏濬，河底淤泥深，近幾年船筏進出，船底常會碰到淤沙，影響通行，也不利運河觀光發展；黃姓蚵農說，運河南區河段從健康路樂利橋、新建橋到新港橋，橋的高度不夠，漲潮時船筏無法過，只能利用退潮時進出，又因淤積，退潮時水位低，更容易船底卡河底，運河上有多座橋梁，橋梁高度都不夠，重新建造橋梁需要很長時間，疏濬應是當務之急。

農業局漁港及近海管理所長張順得說，此段水域為港務公司管轄，若此段運河段有淤積，將向港務公司反映，希望能有改善措施，以利船筏進出。

橋梁 淹水 漲潮

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