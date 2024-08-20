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古坑149乙線颱風受創 擬設明隧道

聯合報／ 記者蔡維斌李宗祐／嘉義報導

凱米颱風釀嘉義縣水上鄉美上美社區400多戶淹水，昨居民齊聚抗議指八掌溪堤防破洞導致，水利署表示，是降雨量超過防洪標準；另，前往草嶺要道之一的古坑鄉149乙線公路，這次颱風有大石頭落下，為此縣府擬於該路6.3公里處設明隧道，經費約7000萬元，將向中央爭取盼獲支持。

嘉縣水上鄉美上美社區居民說，許多人家裡淹水超過1公尺，家電泡水損壞，平均每戶損失數10萬元，而淹水原因疑八掌溪的堤防破損，河道又疏於清淤，水利署第五河川分署有疏失，應賠償相關損失。

五河分署回應，美上美社區鄰近八掌溪內溪洲堤防前坡、防洪牆並無潰損，高灘及植生依然存在，淹水並非潰堤造成，此次溢堤是降雨量過大，以及管湧雙重影響下，導致抽水站排放鋼管與堤防界面處有淘空、後坡及防汛道路有破損，當時就徹夜灌漿填補完成；由於河道私有地占約5成，持續提報辦理取得私有土地，凱米造成淤積量驟增，正辦理緊急疏濬工程，第1階段疏濬量預計約44萬立方公尺，9月底前完成。

雲縣交通工務局統計，這次颱風縣內的道路災後復建工程經費約需2.7億元，其中縣道、鄉道就需2億多元，縣道部分主要是古坑149甲線、149乙線草嶺公路邊坡土石崩塌、邊坡擋土牆被衝刷淘空沉陷，亟待搶修。

交工局長汪令堯指出，颱風期間149乙6.3公里處滑落土石，多數是直徑超過1公尺的大石，光靠邊坡整治恐難抵擋，以149甲線的24至27公里路段為例，921地震讓整條路中斷，修復工程共建造5座明隧道，這次凱米颱風就沒有災情發生，且4月間花蓮大地震，受困在明隧道的民眾成功獲救，所以149線復建將爭取興建明隧道。

凱米颱風 淹水 雨量

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