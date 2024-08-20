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台南新市鐵路立體化 獲議會支持

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎／台南報導
配合台南新市地區鐵路立體化計畫，台鐵新市火車站將北移2公里外的新市國中附近，圖為新市火車站現況。記者謝進盛／攝影
配合台南新市地區鐵路立體化計畫，台鐵新市火車站將北移2公里外的新市國中附近，圖為新市火車站現況。記者謝進盛／攝影

台南新市地區鐵路立體化計畫大進展。新市區因南科園區發展，人口迅速增加、交通流量變大，新市鐵路立體化可行性評估案已送議會，總經費142.37億元；昨議會委員會聯席審查，不分藍綠議員皆支持，但憂心市府財政負擔沉重，也對於新市車站預計北移至與善化區的交界處，呼籲要整體規畫。市府回應，新車站周遭會聯合開發。

新市鐵路立體化採高架方式，市府指出，南端自新市高鐵橋下、北至南科站南側恢復平面，長度約4.6公里，沿線可消除5處平交道、1處車行涵洞，上月在地方開公聽會獲得支持。市議會表示，聯席審查會同意後，預計後天於議會大會進一步討論，若通過，將出具可行性評估同意函、允諾相對應預算年度配合款，並送中央審議。

市議員蔡育輝、穎艾達利、陳昆和等人質詢質疑，142億元恐造成市府財政負擔；議員陳碧玉、黃肇輝、朱正軒、李偉智、郭鴻儀等人說，10年前概估此計畫經費僅約80多億元，「要就盡快做，現在不做，未來經費更高」。

交通局長王銘德說，中央補助新市鐵路立體化約6成85.68億元，市府自籌約4成56.7億元，以之前桃園市府爭取鐵路地下化，最後地方僅負擔總經費的2成5，因此南市府自籌經費應會再往下修，同時配合未來新市車站取得公有地聯合開發，還可望降低財政負擔，會在遵守財政紀律前提執行。

議員陳碧玉、周嘉韋也認為，南科園區附近交通長期被外界詬病容易塞車，現有新市車站站址腹地不足，無法因應需求，將北移至2公里外新市國中附近建新站，未來要整體開發，與鄰近善化發展連成一氣；王銘德指出，新的新市車站位處農業區，未來連同車站周遭聯合開發，市府也正準備向中央爭取善化路段鐵路高架化，會加速新市與善化間連成一氣發展。

新市區豐華里長謝成說，希望南科周遭交通與整體發展大躍進，基層民眾與南科廠商都會支持。

南科 議員 陳昆和

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