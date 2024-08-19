快訊

太突然！《咒術迴戰》宣布只剩「最後五話」 連載六年即將完結

媽媽出門接妹妹…7歲姊姊自15樓住家墜落死亡 雙親痛哭失聲

印度醫師全國罷工抗議！ 女醫生遭性侵殺害引爆怒火

平均每戶損失近20萬…嘉縣美上美社區400戶慘淹 民眾怒指堤防破洞是禍首

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣美上美社區居民上百人聚集於社區廟前直指堤防破洞是禍首，要求水利署五河分署賠償，曾任水上鄉長的縣議員王啓澧到場聲援。圖／村長陳皇如提供
嘉義縣美上美社區居民上百人聚集於社區廟前直指堤防破洞是禍首，要求水利署五河分署賠償，曾任水上鄉長的縣議員王啓澧到場聲援。圖／村長陳皇如提供

凱米颱風造成嘉義縣水上鄉美上美社區400多戶淹水，平均每戶損失近20萬元，居民直指禍首就是八掌溪堤防破洞，河床又沒有清淤，水利署第五河川分署難辭其咎，要求賠償損失。五河川分署表示，溢堤係降雨量過大及管湧雙重影響下致抽水站排放鋼管與堤防界面處有掏空，當日即徹夜灌漿填補完成；風災造成八掌溪淤積量驟增，正辦理緊急疏濬工程，第1階段疏濬量預計約44萬立方公尺，於9月底前完成。

有上百名住戶齊聚社區廟宇前，大聲向縣長求救，因為凱米颱風，造成美上美社區400多戶淹水，淹水高度超過1米，客廳的木製裝潢、櫃子、廚房的家電全都壞了，每戶平均損失近20萬元。

美上美社區旁就是八掌溪，居民指出當時大水就是從堤防破口淹進來的，現在已經用水泥補好，但居民不放心。

水上鄉柳新村長陳皇如說，這個破洞很寬，雖然有填起來卻都是用混凝土補起來而已，加上還沒疏濬，居民擔心一旦又有風災來襲可能會垮掉。居民希望縣府能增加補助外，更要求五河分署負起賠償責任。

五河分署表示，凱米颱風降雨量超過100年洪水頻率，整體強度範圍及雨量遠超過1996年賀伯颱風，今年7月25日凱米颱風因雨量過大、外水高漲，致縣管內溪洲排水、滯洪池及抽水站等因超過保護標準導致嘉義縣水上鄉柳新村美上美社區積淹。

美上美社區鄰近八掌溪內溪洲堤防前坡及防洪牆並無潰損情形，高灘及植生依然存在，故媒體所報淹水係潰堤所造成，顯非事實；本次溢堤係降雨量過大及管湧雙重影響下致抽水站排放鋼管與堤防界面處有掏空，後坡及防汛道路有破損情形，五河分署已於當日徹夜灌漿填補完成。

八掌溪疏濬近年受土方去化不易，另河道私有地佔約5成，致疏浚工程異常困難，分署已盡各種方式辦理疏濬工作，經統計自莫拉克颱風以來八掌溪疏濬高達1200萬立方公尺，今年至7月底亦已疏濬44.5萬立方公尺，另為解決河道內疏濬用地問題，歴年持續提報八掌溪辦理私有土地取得，112～113年奉水利署同意4件，經費約達2億元且均位於水上鄉河段。本次凱米颱風造成八掌溪淤積量驟增，分署刻正辦理緊急疏濬工程中，第一階段疏濬量預計約44萬立方公尺，將於9月底前完成。

嘉義縣美上美社區居民上百人聚集於社區廟前。圖／村長陳皇如提供
嘉義縣美上美社區居民上百人聚集於社區廟前。圖／村長陳皇如提供
居民貼上大報，請縣長救命。圖／村長陳皇如提供
居民貼上大報，請縣長救命。圖／村長陳皇如提供
五河分署指出，堤防前坡及防洪牆無潰損，證明當時是溢堤而非潰堤。圖／五河分署提供
五河分署指出，堤防前坡及防洪牆無潰損，證明當時是溢堤而非潰堤。圖／五河分署提供

凱米颱風 嘉義 淹水 雨量

延伸閱讀

凱米來襲時協助救災！陳其邁、康裕成赴八軍團 感謝國軍即刻支援

凱米颱風災後…雲林草嶺公路傳大石滑落 縣府爭取建明隧道提升抗災能力

經濟部：凱米颱風受災中小企業前半年免息優惠貸款

行政院工程會現勘嘉義縣颱風災情 加速審議進度助復建

相關新聞

提藍綠可能人選對決…議員公布台南市長選舉民調 遭綠批介入初選

國民黨台南市議員蔡育輝今天公布下屆台南市長選舉民調，以國民黨可能人選謝龍介分別與民進黨陳亭妃、林俊憲對決，陳亭妃領先謝龍...

平均每戶損失近20萬…嘉縣美上美社區400戶慘淹 民眾怒指堤防破洞是禍首

凱米颱風造成嘉義縣水上鄉美上美社區400多戶淹水，平均每戶損失近20萬元，居民直指禍首就是八掌溪堤防破洞，河床又沒有清淤...

凱米颱風災後…雲林草嶺公路傳大石滑落 縣府爭取建明隧道提升抗災能力

凱米颱風造成雲林縣古坑山區公路傳出大石滑落災情，鑑於過去落石路段曾修護邊坡但仍舊發生落石的經驗，為維護山區公路安全，雲林...

議會聯席審查同意！台南新市鐵路高架化進度向前 新市車站將北移

台南市議會保安委員會聯席審查會，今針對新市地區鐵路立體化可行性研究案請求議會同意函聽取交通局簡報，配合該案推動，未來新市...

加速推動台南捷運 南市民代疾呼「捷運處擴編」

台南市捷運迄今仍屬紙上作業，台南市議員朱正軒、郭鴻儀等人今天在議會疾呼，南市捷運工程處迄今僅有正職14人及約僱4人，導致...

台南農特產插旗海外6國拓銷 半年產值創逾4億

台南除是文化古都，更是農特產發展的重要城市，市長黃偉哲為開拓台南農特產外銷，今年上半年頻頻前往日、韓、星、馬等6國，參加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。