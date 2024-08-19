平均每戶損失近20萬…嘉縣美上美社區400戶慘淹 民眾怒指堤防破洞是禍首

凱米颱風造成嘉義縣水上鄉美上美社區400多戶淹水，平均每戶損失近20萬元，居民直指禍首就是八掌溪堤防破洞，河床又沒有清淤，水利署第五河川分署難辭其咎，要求賠償損失。五河川分署表示，溢堤係降雨量過大及管湧雙重影響下致抽水站排放鋼管與堤防界面處有掏空，當日即徹夜灌漿填補完成；風災造成八掌溪淤積量驟增，正辦理緊急疏濬工程，第1階段疏濬量預計約44萬立方公尺，於9月底前完成。

有上百名住戶齊聚社區廟宇前，大聲向縣長求救，因為凱米颱風，造成美上美社區400多戶淹水，淹水高度超過1米，客廳的木製裝潢、櫃子、廚房的家電全都壞了，每戶平均損失近20萬元。

美上美社區旁就是八掌溪，居民指出當時大水就是從堤防破口淹進來的，現在已經用水泥補好，但居民不放心。

水上鄉柳新村長陳皇如說，這個破洞很寬，雖然有填起來卻都是用混凝土補起來而已，加上還沒疏濬，居民擔心一旦又有風災來襲可能會垮掉。居民希望縣府能增加補助外，更要求五河分署負起賠償責任。

五河分署表示，凱米颱風降雨量超過100年洪水頻率，整體強度範圍及雨量遠超過1996年賀伯颱風，今年7月25日凱米颱風因雨量過大、外水高漲，致縣管內溪洲排水、滯洪池及抽水站等因超過保護標準導致嘉義縣水上鄉柳新村美上美社區積淹。

美上美社區鄰近八掌溪內溪洲堤防前坡及防洪牆並無潰損情形，高灘及植生依然存在，故媒體所報淹水係潰堤所造成，顯非事實；本次溢堤係降雨量過大及管湧雙重影響下致抽水站排放鋼管與堤防界面處有掏空，後坡及防汛道路有破損情形，五河分署已於當日徹夜灌漿填補完成。

八掌溪疏濬近年受土方去化不易，另河道私有地佔約5成，致疏浚工程異常困難，分署已盡各種方式辦理疏濬工作，經統計自莫拉克颱風以來八掌溪疏濬高達1200萬立方公尺，今年至7月底亦已疏濬44.5萬立方公尺，另為解決河道內疏濬用地問題，歴年持續提報八掌溪辦理私有土地取得，112～113年奉水利署同意4件，經費約達2億元且均位於水上鄉河段。本次凱米颱風造成八掌溪淤積量驟增，分署刻正辦理緊急疏濬工程中，第一階段疏濬量預計約44萬立方公尺，將於9月底前完成。