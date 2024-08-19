雲林草嶺公路災後復建 縣府爭取建明隧道提升抗災能力

凱米颱風造成雲林縣古坑山區公路傳出大石滑落災情，鑑於過去落石路段曾修護邊坡但仍舊發生落石的經驗，為維護山區公路安全，雲林縣府在這次風災復建工程中，向中央提報149乙線公路約6.3公里處設置1座長90公尺的明隧道，可防落石又可兼具避難功能，工程經費約7000萬元，期能獲中央能支持，早日動工以保該路段安全。

古坑草嶺公路在凱米颱風多處傳出土石滑落災情，雲林縣府交通工務局統計，這次颱風縣內的道路災後復建工程經費約需2.7億元，其中縣道、鄉道就需約2億多元，縣道部分主要是古坑149甲線、149乙線草嶺公路邊坡土石崩塌、邊坡擋土牆被衝刷掏空沉陷，亟待搶修。

交工局長汪令堯指出，颱風期間149乙6.3公里處發生滑落土石，多數是直徑超過1米的大石，光靠邊坡整治恐難能抵擋落石，他以149甲線的24至27公里路段，在921地震受到重創，山坡崩塌土石滑落，讓整條路中斷長達23年，經縣府所所奔走，直到前年2月才恢復通車，整個修復工程共建造5座明隧道，在這次凱米颱風都通過考驗，並沒有災情發生，顯示工法用對。

汪令堯表示，在921之後，國內所有明隧道都採筏式基礎且抗震係數提高，抵抗落石能力增加，更加安全，雲林縣的149甲明隧道工程，更在頂部放有輪胎不僅可抵消落石的撞擊力，且採緩坡設計，讓落石頭可直接滾到溪底，讓隧道更有保護力，加上今年0403花蓮大地震，不少民眾受困在明隧道並成功獲救，可見明隧道在緊急災難時也可作為避難空間，綜觀各過經驗，縣府認為149乙的復建，應設置明隧道最有效。