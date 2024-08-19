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議會聯席審查同意！台南新市鐵路高架化進度向前 新市車站將北移

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
配合台南新市地區鐵路立體化，台鐵新市火車站將北移2公里外的新市國中附近，圖為新市火車站現況。記者謝進盛／攝影
配合台南新市地區鐵路立體化，台鐵新市火車站將北移2公里外的新市國中附近，圖為新市火車站現況。記者謝進盛／攝影

台南市議會保安委員會聯席審查會，今針對新市地區鐵路立體化可行性研究案請求議會同意函聽取交通局簡報，配合該案推動，未來新市火車站將北移2公里外的新市國中附近。不過因總經費龐大逾142億元在議會引發正反討論，最後同意通過送交大會討論，最快可望在周四臨時會中通過。

對於議員質疑經費龐大，市府交通局長王銘德進一步說明，新市地區鐵路立體化總經費142.37億元，中央補助約6成85.68億元，市府自籌約4成56.7億元。他也說，之前桃園市爭取台鐵地下化曾跟中央爭取最後僅負擔總經費的2成5，也因此，市府自籌經費應會再往下修；同時配合未來新市車站取得公有地聯合開發，還可望降低財政負擔，日前已先與市府財政局討論過逐年編列預算，在遵守財政紀律下前提可行。

該高架路段南端起自新市高鐵橋下，北至南科站南側恢復平面，長度約4.6公里。其中，配合該工程，將新市車站將北移至約2公里外的新市國中附近，沿線可消除5處平交道及1處車行涵洞，該案上月在地方開公聽會，獲得地方全力支持。

因經費龐大，市議員蔡育輝、穎艾達利、陳昆和等人發言，質疑市府財政負擔，陳昆和更直言恐淪為炒地皮，認為改善南科交通關鍵，應該加速開發南45線及南41線跨曾文溪大橋，串連溪南溪北交通，同時以高鐵嘉義太保間至台南高鐵間；蔡育輝更抱怨日前溪北後壁、鹽水等地八掌溪破堤百姓受苦，南市溪南溪北建設失衡。

交通局長王銘德說，也跟財政局初步討論，未來是配合中央「逐年編列預算支應」，不至於排擠相關建設，市議員陳碧玉、黃肇輝、朱正軒、李偉智、郭鴻儀等人認為，10年前概估經費僅約80多億元，要盡快做，現在不做，未來經費更高，更駁斥炒地皮質疑。

陳碧玉也說，新市車站北移至2公里外新市國中附近農業區，未來可整體開發，加速地方發展，也會與鄰近善化發展連成一氣。最後全案同意通過。

市議會說明，該案在聯席審查會同意後，還須送至市議會大會進一步討論，本周四臨時會中會進一步討論；若正式通過議會同意函及允諾相對應預算年度配合款後，將送中央審議。至於何時動工？完工，仍要看中央作業時程。

配合台南新市地區鐵路立體化，台鐵新市火車站將北移2公里外的新市國中附近，圖為新市火車站現況。記者謝進盛／攝影記者謝進盛／攝影
配合台南新市地區鐵路立體化，台鐵新市火車站將北移2公里外的新市國中附近，圖為新市火車站現況。記者謝進盛／攝影記者謝進盛／攝影
配合台南新市地區鐵路立體化，台鐵新市火車站將北移2公里外的新市國中附近，圖為新市火車站現況。記者謝進盛／攝影
配合台南新市地區鐵路立體化，台鐵新市火車站將北移2公里外的新市國中附近，圖為新市火車站現況。記者謝進盛／攝影

台南 火車站 議員 陳昆和 高鐵

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