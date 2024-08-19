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加速推動台南捷運 南市民代疾呼「捷運處擴編」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
加速推動台南捷運，市議員朱正軒（左）疾呼南市捷運工程處擴編，交通局長王銘德（右）回應，已計 將人員擴編至52人，未來希望能進一步推動成立捷運局。圖／南市議員朱正軒服務處提供
加速推動台南捷運，市議員朱正軒（左）疾呼南市捷運工程處擴編，交通局長王銘德（右）回應，已計 將人員擴編至52人，未來希望能進一步推動成立捷運局。圖／南市議員朱正軒服務處提供

台南捷運迄今仍屬紙上作業，台南市議員朱正軒、郭鴻儀等人今天在議會疾呼，南市捷運工程處迄今僅有正職14人及約僱4人，導致捷運工程進度延宕多時，多次面臨推進困難，要求捷運處擴編因應，交通局長王銘德回應，已計畫將人員擴編至52人，未來希望能進一步推動成立捷運局。

台南市議會聯席委員會今天針對台南捷運紅線可行性研究案議會同意函說明，聽取交通局簡報，一番討論後同意發出同意函給中央，會中捷運工程處人力建置更是話題。朱正軒、郭鴻儀都關心目前人力短缺問題，王銘德也直言，的確人力不足。

朱正軒強調，人力不足問題需要迅速解決，捷運系統之於台南大眾運輸發展至關重要，軌道運輸是大眾運輸的骨幹，全力支持台南發展捷運，確保捷運工程能順利進行。

朱正軒要求交通局明確說明台南捷運整體路網規劃及建設時程，並將此資訊公開於市民以及提報中央，讓市民對捷運項目進度加以了解，以增加對台南捷運建設的信心，並應透過中央由上而下提供系統性的支持協助。

朱正軒提到，公共運輸的最後一哩路是雙腳，站體周邊配套設施的完善同樣重要。包括人行道建設及周邊停車空間的盤點應提早完成，讓台南大眾系統能夠順利推行。

王銘德回應說，台南市捷運工程處已計畫將人員擴編至52人，未來希望能進一步推動成立捷運局，吸引更多專業人才加入，加速完成台南市捷運網絡建設。

人力 公共運輸 台南 捷運

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