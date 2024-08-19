快訊

去年平均所得70.9萬 未滿30歲青年月收入曝「同創歷史新高」

誰爆料李孟諺婚外情？PTT帳號本尊哀號「被盜用」 上次發文已是8年前

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南農特產插旗海外6國拓銷 半年產值創逾4億

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲為開拓農特產外銷訂單，今年上半年頻頻前往日、韓、星、馬等6國，參加3場國際食品展及10場大型海外拓銷活動，半年來鮮果外銷訂單已超過4500噸，加上農漁產加工品，創下產值逾4億，南市府今舉辦成果發表會，期盼下半年再創銷售高峰。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲為開拓農特產外銷訂單，今年上半年頻頻前往日、韓、星、馬等6國，參加3場國際食品展及10場大型海外拓銷活動，半年來鮮果外銷訂單已超過4500噸，加上農漁產加工品，創下產值逾4億，南市府今舉辦成果發表會，期盼下半年再創銷售高峰。圖／南市府提供

台南除是文化古都，更是農特產發展的重要城市，市長黃偉哲為開拓台南農特產外銷，今年上半年頻頻前往日、韓、星、馬等6國，參加3場國際食品展及10場大型海外拓銷活動，半年來鮮果外銷訂單已超過4500噸，加上農漁產加工品，創下產值逾4億，南市府今舉辦成果發表會，期盼下半年再創銷售高峰。

黃偉哲說，台南擁有許多品質保證兼具特色的農特產品，包含芒果、鳳梨與文旦等，為促使農漁產品求新求變，市府除在國內行銷外，更需重視海外通路拓展，因此，半年來參加許多國際食品展、各地慶典、通路上架記者會及簽署MOU等拓銷活動，提升台南農產品國際知名度。

其中，今年6月份就曾將台南芒果帶到北海道索朗祭插旗宣傳，透過愛文芒果搭配日本在地食材製成甜點，獲得廣大消費者的喜愛與青睞，讓台南獨有美味的農特產品，在當地引發話題，開創熱銷佳績且建立好口碑。

農業局提到，今年在東京、新加坡及首爾等食品展，皆成功吸引眾多當地消費者及通路商接洽，並直接下單訂購，光是鳳梨部分，就超過3700公噸訂單佳績，而芒果則是創下150公噸訂單表現，加工品部分如冷凍果丁、果乾與果汁等農特產，也獲得日本、新加坡及韓國訂單。

黃偉哲強調，台南上半年農特產品外銷成績相當優異，約創下逾4億產值，在下半年的部分，市府會持續與業者、廠商、合作社及農會等公私協力，交流並規畫更多通路拓銷活動，期盼台南農特產品再創下銷售高峰，同時要建立穩固國際市場地位，相信「沒有最好、只有更好」。

台南擁有許多品質保證兼具特色的農特產品，包含芒果、鳳梨與文旦等，今年上半年鮮果外銷訂單超過4500噸，加上農漁產加工品產值更逾4億。圖／南市府提供
台南擁有許多品質保證兼具特色的農特產品，包含芒果、鳳梨與文旦等，今年上半年鮮果外銷訂單超過4500噸，加上農漁產加工品產值更逾4億。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（右三）與市府團隊、業者等，以高舉木槌敲擊酒樽的儀式祈福，象徵並慶賀今年上半年台南農特產海外拓銷成果豐碩圓滿。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（右三）與市府團隊、業者等，以高舉木槌敲擊酒樽的儀式祈福，象徵並慶賀今年上半年台南農特產海外拓銷成果豐碩圓滿。圖／南市府提供

台南 消費者 芒果 食材 黃偉哲

延伸閱讀

台南拓展農產外銷通路 上半年產值破4億

台南日降雨200毫米 水利局：抽水319萬噸雨停快速退水

台南組團參加新加坡秋季旅展 黃偉哲賣力推廣

黃偉哲赴新加坡最大旅展 推廣「台南好吃好玩」觀光

相關新聞

議會聯席審查同意！台南新市鐵路高架化進度向前 新市車站將北移

台南市議會保安委員會聯席審查會，今針對新市地區鐵路立體化可行性研究案請求議會同意函聽取交通局簡報，配合該案推動，未來新市...

加速推動台南捷運 南市民代疾呼「捷運處擴編」

台南市捷運迄今仍屬紙上作業，台南市議員朱正軒、郭鴻儀等人今天在議會疾呼，南市捷運工程處迄今僅有正職14人及約僱4人，導致...

台南農特產插旗海外6國拓銷 半年產值創逾4億

台南除是文化古都，更是農特產發展的重要城市，市長黃偉哲為開拓台南農特產外銷，今年上半年頻頻前往日、韓、星、馬等6國，參加...

行政院工程會現勘嘉義縣颱風災情 加速審議進度助復建

行政院公共工程委員會今天到嘉縣現勘凱米颱風災情，聽取整體災損及復建規劃報告；公共工程委員會表示，各部會將採「即報即審」原...

僅次於新竹縣市！嘉市家庭可支配所得連5年突破紀錄 躍非六都縣市第三

行政院主計總處8月16日公布去年家庭收支調查結果，嘉義市平均每個家庭可支配所得（即家庭可以自由支配於消費或儲蓄的金額）再...

嘉義市青少年漆彈競賽、親子水彈競賽夏日登場

嘉義市為提倡青少年暑期正當休閒運動，於18日舉辦「青少年漆彈暨親子水彈體驗活動」，現場200位青少年及組隊的親子一同暖身…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。