台南農特產插旗海外6國拓銷 半年產值創逾4億

台南除是文化古都，更是農特產發展的重要城市，市長黃偉哲為開拓台南農特產外銷，今年上半年頻頻前往日、韓、星、馬等6國，參加3場國際食品展及10場大型海外拓銷活動，半年來鮮果外銷訂單已超過4500噸，加上農漁產加工品，創下產值逾4億，南市府今舉辦成果發表會，期盼下半年再創銷售高峰。

黃偉哲說，台南擁有許多品質保證兼具特色的農特產品，包含芒果、鳳梨與文旦等，為促使農漁產品求新求變，市府除在國內行銷外，更需重視海外通路拓展，因此，半年來參加許多國際食品展、各地慶典、通路上架記者會及簽署MOU等拓銷活動，提升台南農產品國際知名度。

其中，今年6月份就曾將台南芒果帶到北海道索朗祭插旗宣傳，透過愛文芒果搭配日本在地食材製成甜點，獲得廣大消費者的喜愛與青睞，讓台南獨有美味的農特產品，在當地引發話題，開創熱銷佳績且建立好口碑。

農業局提到，今年在東京、新加坡及首爾等食品展，皆成功吸引眾多當地消費者及通路商接洽，並直接下單訂購，光是鳳梨部分，就超過3700公噸訂單佳績，而芒果則是創下150公噸訂單表現，加工品部分如冷凍果丁、果乾與果汁等農特產，也獲得日本、新加坡及韓國訂單。

黃偉哲強調，台南上半年農特產品外銷成績相當優異，約創下逾4億產值，在下半年的部分，市府會持續與業者、廠商、合作社及農會等公私協力，交流並規畫更多通路拓銷活動，期盼台南農特產品再創下銷售高峰，同時要建立穩固國際市場地位，相信「沒有最好、只有更好」。