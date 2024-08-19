行政院工程會現勘嘉義縣颱風災情 加速審議進度助復建

行政院公共工程委員會今天到嘉縣現勘凱米颱風災情，聽取整體災損及復建規劃報告；公共工程委員會表示，各部會將採「即報即審」原則，加速審議進度給地方政府最大協助。

行政院公共工程委員會副主委李怡德今天率相關部會官員到嘉義縣166線76.5K處現勘，由嘉縣副縣長劉培東等人陪同。縣府簡報表示，山區土石流、坍方、落石災害高達700多件，重建經費估逾新台幣25億元。

縣府指出，勘查處上游側野溪為土石流潛勢溪流，民國98年莫拉克颱風產生大規模土石流，並經整治改善完成。此次凱米颱風挾帶超大豪雨，產生大規模土石流，致使道路中斷。

會勘後，一行人到嘉義縣創新學院參與整體災損及復建規劃報告會議，縣府建設、水利、教育、地政、民政等相關局處皆派員報告各類災損狀況及預計復建計畫，並與中央部會人員針對災損狀況交換意見。

李怡德表示，工程會於7月26日成立凱米颱風專案，為講求時效，提醒地方政府透過開口契約搶險及視情況啟動緊急採購，並針對災後公共設施復建經費不足部分報行政院協助。

李怡德強調，針對復建經費，工程會及各部會採「即報即審」原則，加速審議進度，也會邀集相關單位給予地方政府最大協助，針對具時效性工程，可先行提報，讓實際施作與經費同時到位。

縣府指出，嘉義縣轄內山區占地廣闊，凱米颱風肆虐造成多地坍方，為嚴重災損區域，截止目前仍有部分區域無法進行災後復建勘查；為加速災後工程重建，預計9月2日前進行第1次工程提報作業並於當月完成所有工程提報作業。