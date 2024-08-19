僅次於新竹縣市！嘉市家庭可支配所得連5年突破紀錄 躍非六都縣市第三

行政院主計總處8月16日公布去年家庭收支調查結果，嘉義市平均每個家庭可支配所得（即家庭可以自由支配於消費或儲蓄的金額）再創歷史新高，為112萬8593元，較2022年成長4.72%，全台排名第6。

與非六都縣市相比，僅次於高科技產業密集的新竹縣市；更優於6都縣市中的台中、台南、高雄。市長黃敏惠表示，嘉義市以服務業為主，近年指標性企業進駐，為城市創造工作機會，帶動可支配所得提升。

據主計總處調查，嘉義市平均每個家庭可支配所得自2019年起連續5年突破百萬，2023年度創下112萬7735元紀錄，較2022年的家庭可支配所得再成長4.72%。

市長黃敏惠表示，嘉義市以服務業為主，從事相關事業人口超過7成，近年陸續吸引指標性企業進駐，如全台首間VOCO酒店-嘉義福容VOCO酒店、乾杯集團頂級品牌黑毛屋招待所、王品集團旗下鍋物品牌紛紛於嘉義市展店，IKEA全球首家店中店也在2022年底盛大開幕，都為城市創造工作機會，帶動可支配所得提升。

黃敏惠表示，根據財政部統計資料，嘉義市營利事業銷售額2023年連續5年創新高，達到2898億元，較2022年增加逾122億元，在全國營利事業銷售額平均消退1.5%的大環境下，嘉義市逆勢增長4.4%，家庭可支配所得與營利事業銷售額皆成長，顯見民間經濟活力旺盛。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，除知名企業來嘉，創造就業機會，嘉義市多年深耕舊屋力活化老屋、推動新二通商圈振興計畫，「懷舊新潮」的城市魅力吸引遊客前來觀光，市府也以多元精采的活動，吸引滿滿觀光人潮，為城市帶來商機。根據交通部觀光署臺灣旅宿網統計資料顯示，2023年嘉義市旅宿業住宿人次超過214萬人次，創歷史新高，較2022年成長16%；住宿業營利事業銷售額為25億2789萬元，也較2022年成長19%。

嘉義市今年上半年住宿已突破102萬人次，每年最令人期待的「光織影舞」光影藝術展，今年將以全新主題，結合充滿聲光效果的藝文演出於中秋假期在北香湖驚豔登場，期待點亮嘉義市夜經濟。此外，購物節將持續至雙十國慶，下半年度還有城隍夜巡、嘉義市國際管樂節以及諸羅山盃少棒邀請賽、開嘉市集、中華職棒等精采活動，期待吸引人潮，化為錢潮，再創「嘉」績。