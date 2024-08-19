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雲林補教業捐市值1500萬元助學 400弱勢生免費補習

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣補教暨品保協會捐贈400個補助名額，市值約1500萬元給雲林縣府，嘉惠雲林弱勢學生。記者蔡維斌／攝影
雲林縣補教暨品保協會捐贈400個補助名額，市值約1500萬元給雲林縣府，嘉惠雲林弱勢學生。記者蔡維斌／攝影

雲林縣補教業界配合雲林縣府啟動愛心助學育苗專案，去年度35家補習班響應善舉提供300位補助弱勢學生名額，今年40家業者響應，加碼提高提供400個名額，捐贈金額約達市值1500萬元，讓家庭經濟弱勢的學生免費補習學科和才藝，以具體行動幫助更多需要幫助的學子，今天啟動儀式縣府感謝補教業界的用心。

補教暨品保協會今天與副縣長謝淑亞、教育處長邱孝文、議員李明哲等人，在縣府共同啟動愛心助學育苗專案，縣府宣布這項好消息指出，今年總共提供雲林縣國小至高中職達400個名額，一整學年免費補習，合計市值約達1500萬元，機會難得。

雲林縣補教暨品保協會理事長謝瑞娥指出，教育是孩子成長過程重要的學習之路，更也是翻轉人生的重要契機，所謂不能輸在起跑點，為讓經濟弱勢也有機會加強個人學習，去年有35家業者響應助學育苗專案，提供300個名額，今年則有分布在縣內20鄉鎮市的40家業者，提供400個名額，每家提供5至10個孩子免費補習。

謝瑞娥說，除了經濟弱勢或特殊家庭的孩子，今年還增加因公造成重大傷亡警察、消防人員子女，可由學校老師、雲林家扶中心等單位轉介外，有需要民眾也可至雲林縣補教暨品保協會網站「育苗專案專區」下載申請表，填妥寄到協會或電洽05-6976789蒲老師。

窮不能窮孩子、苦不能苦孩子，謝淑亞說，教育是奠定一生重要的基礎，公部門積極改善學習環境、提升教育資源，但有些孩子需要有人來幫忙，補教協會育苗專案是充滿愛心、用心的善舉，而且不限學科學習，才藝、電腦也可以，讓孩子能充份發揮自己的興趣及專長。

雲林縣補教暨品保協會捐贈400個補助名額，市值約1500萬元給雲林縣府，嘉惠雲林弱勢學生。記者蔡維斌／攝影
雲林縣補教暨品保協會捐贈400個補助名額，市值約1500萬元給雲林縣府，嘉惠雲林弱勢學生。記者蔡維斌／攝影
雲林縣補教暨品保協會捐贈400個補助名額，市值約1500萬元給雲林縣府，嘉惠雲林弱勢學生。記者蔡維斌／攝影
雲林縣補教暨品保協會捐贈400個補助名額，市值約1500萬元給雲林縣府，嘉惠雲林弱勢學生。記者蔡維斌／攝影

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