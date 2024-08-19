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在地人說在地故事 台南市推出5條私房飲食景點小旅行

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區公所的「在地人說在地故事」走讀叫好又叫座，今年更精彩，推出5條中西區私房飲食景點小旅行。記者鄭惠仁／翻攝
台南市中西區公所的「在地人說在地故事」走讀叫好又叫座，今年更精彩，推出5條中西區私房飲食景點小旅行。記者鄭惠仁／翻攝

台南市中西區公所的「在地人說在地故事」走讀叫好又叫座，今年更精彩，推出5條中西區私房飲食景點小旅行，9月8日至22日將聯合結訓學員上場導覽，邀請市民朋友來走讀府城獨家的美食景點，想參加的民眾，報名要快。

導覽員將帶領大家走進「東菜市美食報你知」、「兌悅井亭美食GO」、「枋溪圓環頂吃到飽」、「赤崁米其林踅街」、「水仙宮小吃天堂」等5條路線，親訪傳統美食、庶民小吃、誘人甜品、經典台菜的美食店家，從黑輪、魯麵、菜粽等庶民小吃，到紅豆泥、愛玉、冬瓜茶等特色甜點，細細品味中西區獨特的飲食文化。

區長蔡佳甫表示，中西區公所自2017年主辦「在地人說在地故事」導覽員培訓及走讀活動，今年邁入第8年，去年聚焦「府城特色飲食文化」，產出46個中西區美食小故事。今年公所與台南市導覽協會資深導覽老師邱明賢、歐財榮、陳冠州、曾娜、林麗月，精選結訓學員所踏查的美食故事設計出5條中西區私房飲食景點小旅行，9月8日至9月22日將聯合18名結訓學員上場導覽。

「在地人說在地故事」走讀路線不只是在地飲食文化縮影，也呈現新、舊飲食文化交融的獨特風貌。蔡佳甫說，「在地人說在地故事」不同其他走讀活動，是由生活在中西區的在地民眾向大家分享從小的所見所聞，導覽的是生活場景，訴說的是自身的在地故事。

陳筠婷將介紹一口入魂的「阿法紅豆泥」，串起自己童年懷念的美好回憶，簡單卻不簡單的紅豆泥，入口讓你會心一笑。土生土長的學員何隨翠介紹醫師斜槓甜點師的「順風號Sūnhonghō」，希望來到「順風號」的每個人都能順風的迎接往後的每個日子。與「包仔祿」接班人同是國小同學的郭席珍，憶起兒時父親牽她的手問道「阿珍，你欲食啥？」，說出土地、人與味蕾的珍貴記憶。

台南市中西區公所的「在地人說在地故事」走讀叫好又叫座，今年更精彩，推出5條中西區私房飲食景點小旅行。記者鄭惠仁／翻攝
台南市中西區公所的「在地人說在地故事」走讀叫好又叫座，今年更精彩，推出5條中西區私房飲食景點小旅行。記者鄭惠仁／翻攝

台南 景點 美食

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