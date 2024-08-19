快訊

16縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛恐下到晚上 低窪地區防淹水

德總理蕭茲明出席台積電歐洲廠動土 曾稱此事牽動「德國未來生存」

京華城案黃珊珊駁牽線 游淑慧再爆：立院打架時她忙著看資料

台南拓展農產外銷通路 上半年產值破4億

中央社／ 台南19日電

台南市政府今天公布今年上半年農產海外拓銷成果，輸往日、韓、星、馬、北美、紐、澳等國家鮮果超過4500公噸，加上農漁產加工品總產值超過新台幣4.1億元。

台南市政府上午在永華市政中心舉行的113年上半年台南農產海外拓銷成果發表會，台南市長黃偉哲帶領與會者一起高舉木槌敲擊酒樽，象徵慶賀上半年海外拓銷成果豐碩，台南農特產品於國際市場開拓更躍升邁進。

黃偉哲致詞表示，台南物產富饒，擁有許多品質保證兼具特色農特產品，如芒果、鳳梨、文旦等，為促使台南農漁產品求新求變，不僅重視國內銷售，更需重視海外通路。

他說，除參加國際食品展、舉辦通路上架記者會等拓銷活動，今年更打破以往模式，透過結合各地盛大慶典，首創將台灣農產帶到日本北海道索朗祭宣傳，盼以更接地氣方式，獲得當地消費者喜愛，並提升台南農產品知名度與市場認可度。

黃偉哲指出，台南今年上半年農特產品外銷成績相當優異，市府在下半年將持續與廠商、合作社及農會等單位協力，規劃更多通路拓銷活動，為台南農特產品再創銷售高峰，建立穩固國際市場地位，相信沒有最好、只有更好。

台南市政府農業局提供資料指出，台灣鮮果在海外相當受歡迎，像是今年在東京、新加坡及首爾食品展，皆成功吸引眾多當地消費者及通路商洽詢且下單訂購。此外，台南農漁產加工品如冷凍果丁、果乾與果汁等，也在參展廠商努力下，陸續獲得日本、新加坡及韓國訂單。

日本 黃偉哲

延伸閱讀

台南日降雨200毫米 水利局：抽水319萬噸雨停快速退水

台南組團參加新加坡秋季旅展 黃偉哲賣力推廣

黃偉哲赴新加坡最大旅展 推廣「台南好吃好玩」觀光

農具行大火5人罹難…倖存長女昨返台 南市公布捐款帳戶：將全數交付信託

相關新聞

影／逢天文大潮台南又溢堤 漁民怨：運河淤積不利船筏通行

今年第2波天文大潮今天開始，漁民表示，台南雖有下雨， 但不像上個月遇上凱米颱風，漲潮高度略減，淹水情形不嚴重，安平漁港及...

台南左鎮噶瑪噶居寺 贈普度物資給偏鄉1270名弱勢者

台南左鎮噶瑪噶居寺今年配合普度實施「弱勢家庭福袋物資計畫」，會後普度物資捐贈左鎮、玉井、南化、楠西等四偏鄉行政區弱勢家庭...

雲林北港特1號道通車半年 庇護島事故頻傳

2月才通車的雲林縣北港鎮特1號道路，路寬40公尺成為北港最大的外環道路，各路口設置行人庇護島，不料擋住轉彎動線，常造成車...

台南留存歷史風貌鎮北坊老街改造 月底完工

台南老街多，北區鎮北坊大銃老街，包含部分自強街，以及舊鴨母寮市場前的裕民街、元和宮周邊北華街獲中央補助改造，歷經2年將於...

北港普度特色！4千公斤水果山 民眾瘋狂5分鐘搶光吃平安

雲林縣北港朝天宮別具特色的中元「水果山」搶平安，今天下午普度接近尾聲，各類水果堆置長達約十公尺，青果舖人員一聲「開始！」...

緊來！虎尾普度公發財金大撒幣 送出1萬個1元美金紅包

中元普度今天下午開普，「北基隆、南虎尾」的虎尾七大普度區大車拼，不僅供品多樣豐富大拼場，各區更拼人氣，國內唯一以普度公為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。