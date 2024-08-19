台南左鎮噶瑪噶居寺 贈普度物資給偏鄉1270名弱勢者

台南左鎮噶瑪噶居寺今年配合普度實施「弱勢家庭福袋物資計畫」，會後普度物資捐贈左鎮、玉井、南化、楠西等四偏鄉行政區弱勢家庭，每戶每人一箱民生必需品共1270人受惠，請4區公所代發放。

噶瑪噶居寺將普度百桌物資捐贈附近左鎮、玉井、南化、楠西等山區貧困家庭，要「以利益眾生為念，將供僧善行擴大為救助弱勢，將菩薩道慈悲善念化為愛心，落實於生活與眾人共享佛祖恩澤」。

民生物資預計發放兩天，上午在左鎮公所辦捐贈儀式，蔣揚基金會代董事長張智欽代表仁波切與市府社會局主秘陳雅芳、前局長陳榮枝及受贈區長見證，期待集眾人力量關懷偏遠山區弱勢家庭，也彰顯佛教慈悲利他精神。

左鎮區長余基吉代表感謝，稱讚葛居寺用心張羅普度供品，都是日常用到的必需品、而且每戶有多少人就多少箱。

創辦人洛本天津仁波切表示，噶瑪噶居寺致力弘揚藏傳佛教、多面向落實宗教淨化人心社會功能，法會普度既為感念先人，也能安頓人心，法會物資捐贈則是分享八方四眾願力，讓偏遠弱勢家庭同享佛祖的庇佑與加持，慈悲普度，冥陽兩利。

該寺今年擴大以列案人數為對象，四區內低、中低收入戶及玉井區社福中心列案邊緣戶總計約543戶1270人每人一箱福袋物資。