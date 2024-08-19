雲縣補教協會送愛心 400名額供弱勢童免費學習

雲林縣補習教育暨品保協會今天在縣府舉辦愛心助學育苗專案記者會，宣布繼去年助300名弱勢學子免費補習，113年度再捐贈金額市值新台幣1500萬元、400個名額，提供縣內弱勢學子學習。

雲林縣副縣長謝淑亞今天代表弱勢學子受贈愛心助學育苗專案，並頒贈感謝狀給參與助學的補習業者，中華民國補習教育全國總會理事長楊佳叡、雲林縣補習教育暨品保協會理事長謝瑞娥、教育處長邱孝文等人共同見證這溫馨的時刻。

謝瑞娥接受媒體聯訪表示，感謝參與專案的補教業者，在經營困難的時期仍願意一同參加計畫，展現照顧社會弱勢學生的決心。

謝瑞娥說，愛心助學育苗專案適用全縣20鄉鎮市，今年度申請對象更增加因公造成重大傷亡的警察消防人員子女；這份善意不只是幫助學童本身，更幫助背後的家庭，讓父母能有空間與時間擺脫困境，不必分心擔憂孩子學業。

謝淑亞表示，愛心助學育苗專案於去年度啟動，112年度共30家補習班響應善舉，共提供300個補助名額，今年目標提高，提供400個補助名額，讓因家庭經濟因素而不能有額外學習機會的學生能免費補習。

育苗專案計畫自即日起至113年12月31日止，凡設籍雲林縣並出具低收入、經濟弱勢等相關證明者，皆可申請免費補習，請至雲林縣補教暨品保協會網站（http://www.nacet.org.tw/nacet/Yunlin/project.php）下載申請。