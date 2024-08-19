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雲縣補教協會送愛心 400名額供弱勢童免費學習

中央社／ 雲林縣19日電

雲林補習教育暨品保協會今天在縣府舉辦愛心助學育苗專案記者會，宣布繼去年助300名弱勢學子免費補習，113年度再捐贈金額市值新台幣1500萬元、400個名額，提供縣內弱勢學子學習。

雲林縣副縣長謝淑亞今天代表弱勢學子受贈愛心助學育苗專案，並頒贈感謝狀給參與助學的補習業者，中華民國補習教育全國總會理事長楊佳叡、雲林縣補習教育暨品保協會理事長謝瑞娥、教育處長邱孝文等人共同見證這溫馨的時刻。

謝瑞娥接受媒體聯訪表示，感謝參與專案的補教業者，在經營困難的時期仍願意一同參加計畫，展現照顧社會弱勢學生的決心。

謝瑞娥說，愛心助學育苗專案適用全縣20鄉鎮市，今年度申請對象更增加因公造成重大傷亡的警察消防人員子女；這份善意不只是幫助學童本身，更幫助背後的家庭，讓父母能有空間與時間擺脫困境，不必分心擔憂孩子學業。

謝淑亞表示，愛心助學育苗專案於去年度啟動，112年度共30家補習班響應善舉，共提供300個補助名額，今年目標提高，提供400個補助名額，讓因家庭經濟因素而不能有額外學習機會的學生能免費補習。

育苗專案計畫自即日起至113年12月31日止，凡設籍雲林縣並出具低收入、經濟弱勢等相關證明者，皆可申請免費補習，請至雲林縣補教暨品保協會網站（http://www.nacet.org.tw/nacet/Yunlin/project.php）下載申請。

愛心 補習 雲林

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