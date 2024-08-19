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台南留存歷史風貌鎮北坊老街改造 月底完工

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市鎮北坊歷史街道整合計畫工程預計今年8月底完工，北區區公所規畫「鎮北坊老街散步速寫」系列活動，透過速寫繪畫的方式，邀請居民用畫筆記錄鎮北坊大銃老街的歷史與美景。圖／北區區公所提供
台南市鎮北坊歷史街道整合計畫工程預計今年8月底完工，北區區公所規畫「鎮北坊老街散步速寫」系列活動，透過速寫繪畫的方式，邀請居民用畫筆記錄鎮北坊大銃老街的歷史與美景。圖／北區區公所提供

台南老街多，北區鎮北坊大銃老街，包含部分自強街，以及舊鴨母寮市場前的裕民街、元和宮周邊北華街獲中央補助改造，歷經2年將於月底完工，北區區公所近日先辦多場老街速寫活動，指出改造獲當地認同。有議員提醒，歷史街區若直接繪製紅黃線等，讓市容大打折扣；市府回應，會妥善保存歷史街區風貌景觀。

改造3處街區的「鎮北坊歷史街道整合計畫工程」斥資5000萬元，由國土署補助3200萬元，以人行巷道鋪面更新、沿街建物立面收整、優化夜間照明等工程為主；其中備受關注是自強街的「大銃街」改造，最寬處約3公尺、最窄處只1公尺，是否拓寬曾有爭議，最後決議保留最原始的歷史街道風貌，並將路面改成石板鋪面、設截水溝改善排水。

北區公所規畫鎮北坊老街散步速寫，邀親子漫步老街，並用畫筆「踅老街」記錄歷史與美景。區長潘寶淑說，鎮北坊歷史街道改造獲當地認同，未來希望透過公私協力再創鎮北坊歷史新風貌。

市議員沈震東說，鎮北坊歷史街道計畫立意良善，能讓中西區人潮延伸到北區鎮北學坊，不過許多歷史街區相對破碎修復不易，倘若周邊又直接繪製紅黃線、行穿線標線，恐導致市容大打折扣。

文化局指出，台南目前已公告歷史街區共6處，會持續盤點並評估認列台南其他行政區內歷史街區潛力點，同時針對現有的歷史街區會定期修繕維護，透過公私協力妥善保存歷史街區風貌景觀。

台南 老街 議員

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