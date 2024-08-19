雲林北港特1號道通車半年 庇護島事故頻傳

2月才通車的雲林縣北港鎮特1號道路，路寬40公尺成為北港最大的外環道路，各路口設置行人庇護島，不料擋住轉彎動線，常造成車輛撞島受損，島上標誌也屢被撞倒，也失去保護行人功能，挨批設計不當；國土署和公路局雲嘉南區養護工程分局說，會盡速設法改善。

為紓解北港朝天宮及武德宮春節過後進香車潮，中央補助6億元開闢北港特1號道路，分兩期施工，從縣道145線北港媽祖醫院附近由北而南貫穿155線接164線等多條縣道，第1期2月通車。

不料通車後發現，位於特1號與145線的丁字路口屢屢發生事故，常有車輛轉彎時擦撞路口兩座小型庇護島，上方警示標誌常被撞斷，換了又斷，許多車輛底盤撞損，被稱為「底盤殺手」，議員蔡岳儒接獲不少民眾陳情，日前邀公部門會勘。

蔡岳儒說，145線車流大，為維護中國醫藥大學學生和媽祖醫院行人安全，路口設分隔島式的行人庇護島，但庇護島剛好位在路口的轉彎點，車輛轉進快車道或慢車道，動線易遭擋住，夜間也照明不足才常發生意外。

蔡岳儒說，會勘認為治本之策唯有把整個路口內縮，加大車輛迴轉空間，由於全線有多處這樣的路口，一時恐無法全面改善，他建議先設立反光防撞桿應急，待2期施工再一併全面改善。

負責該路養護的北港鎮公所回應，會做通盤檢討。雲縣交工局則指出，將建請先設反光立桿，後續再盤點改善經費，若公所無法負擔，縣府會協助爭取經費。