北港普度特色！4千公斤水果山 民眾瘋狂5分鐘搶光吃平安

雲林縣北港朝天宮別具特色的中元「水果山」搶平安，今天下午普度接近尾聲，各類水果堆置長達約十公尺，青果舖人員一聲「開始！」，在旁等候多時的大批民眾蜂擁而上搶成一團，4千公斤水果，不到五分鐘搶光光，這項好兄弟作伙來「搶平安、好結果」的搶水果也蔚為北港普度特色。

北港朝天宮副董事長吳炳俊說，早年北港普度最具特色的豬肉山和水果山，如今只剩青果舖所提供的「水果山」，將各式各樣水果堆置供桌上，在普度結束開放供人取用吃平安，這項習俗延傳已久，蔚為北港普度特色之一。

今天下午「水果山、搶平安」登場，上百人圍繞著水果山，有人等了3小時，就為搶吃平安果，下午五點多，法會接近尾聲，青果舖主事者一聲「開始」，民眾蜂擁而上，搶成一團，有人用箱子裝，有人全家總動員人龍接力把一顆顆水果搬走，不到5分鐘4千多公斤水果全都搶光，有人滿載而歸，有人則空手而返，「搶平安」的民眾笑說很有趣，也很有特色，藉此鼓勵大家多吃蔬果，也就能呷健康保平安。

北港明果舖協會理事長高宏松說，水果山搶平安開辦多年，直到4年前疫情停辦，今年復辦，鑑於過去水果山堆置方式，民眾會跳上桌搶，使搶平有些失序，今年特將水果山供桌併成約20公尺的長桌，讓民眾無法躍上桌上，只能站兩旁搶，秩序比以前好很多。