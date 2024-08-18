緊來！虎尾普度公發財金大撒幣 送出1萬個1元美金紅包

中元普度今天下午開普，「北基隆、南虎尾」的虎尾七大普度區大車拼，不僅供品多樣豐富大拼場，各區更拼人氣，國內唯一以普度公為主神的虎尾北區金羅殿，更大撒幣將送出1萬個1元美金紅包，下午第一波發美金，吸引民眾大排長龍領取，晚間各普度區更進入高潮，熱鬧非凡。

虎尾中元祭共分東、西、南、北、中、德興、福德等七個普度區，各區擺設特點各不同，場面盛大壯觀。北區了冰雕也有高逾3米的大士爺紙像，大冰雕晚間陳列展示，民眾手機拍不停。北區會長林東良表示，有熱心企業主更提供1萬包1美元紅包作為發財金，下午開香先發出300包，晚間9點半後將再發出一次，只要民眾到金羅殿參拜，就能領取。