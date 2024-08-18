北港武德宮普度9536桌 創下雲林最大單一普度場紀錄

中元節各地普度登場，「北基隆、南虎尾」的虎尾七大普度區下午開普，各區千餘卓供品加上冰雕秀等各種普度儀式陸續上場。尤其北港武德宮號召全國信眾共普，供品達近萬桌，數千坪廣場擺滿滿，動員上百名志工團備普，光供品不含數卡車白米、金紙，總價超過一千兩百多萬元，成為雲林甚至全國規模最大的單一普度場。

有「北基隆、南虎尾」之稱虎尾普度祭今天下午7大普度區陸續開普後進入高潮，今年各區準備合計達近兩千桌的供品，琳瑯滿目，包括各類生活品及食品，幾乎市面看得到都已擺上桌，晚間更進入壓軸，歌舞秀之外更有燈光秀，最精彩的冰雕上場，更吸引成千上萬民眾入祭拜普度公，熱鬧非凡。

雲林縣兩大廟的北港朝天宮和武德宮也在下午開普，朝天宮董事長蔡咏鍀帶領董監事會，隨著僧團一路誦經到各普度區祭拜和路祭，祈求好兄弟保佑萬民安康。

北港武德宮則開放信眾認贊普桌，每年桌數節節上升，今年達9536桌創歷年紀錄，此外更有多卡車的白米和金紙，合計市價超過兩千萬元，占地千坪的武德宮廣場和停車場全部擺滿供品，相連數十公尺的帳棚疊滿信眾提供的供品禮盒。

武德宮秘書長蘇建華表示，今天下午盂蘭盆會暨中元普度法會，結合佛教與道教儀式，由法住法師率領僧團誦經祝禱主持開普儀式，兩天來更動員上百名志工張羅普品及會場佈置，上萬桌供品從廟門口陳列到廟後，十分壯觀。