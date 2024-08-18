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北港武德宮普度9536桌 創下雲林最大單一普度場紀錄

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港武德宮9536桌供品，從千坪廟前廣場排到廟後停車場，動員上百名志工協助擺設布置，成為雲林縣最大單一普度場。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮9536桌供品，從千坪廟前廣場排到廟後停車場，動員上百名志工協助擺設布置，成為雲林縣最大單一普度場。記者蔡維斌／攝影

中元節各地普度登場，「北基隆、南虎尾」的虎尾七大普度區下午開普，各區千餘卓供品加上冰雕秀等各種普度儀式陸續上場。尤其北港武德宮號召全國信眾共普，供品達近萬桌，數千坪廣場擺滿滿，動員上百名志工團備普，光供品不含數卡車白米、金紙，總價超過一千兩百多萬元，成為雲林甚至全國規模最大的單一普度場。

有「北基隆、南虎尾」之稱虎尾普度祭今天下午7大普度區陸續開普後進入高潮，今年各區準備合計達近兩千桌的供品，琳瑯滿目，包括各類生活品及食品，幾乎市面看得到都已擺上桌，晚間更進入壓軸，歌舞秀之外更有燈光秀，最精彩的冰雕上場，更吸引成千上萬民眾入祭拜普度公，熱鬧非凡。

雲林縣兩大廟的北港朝天宮和武德宮也在下午開普，朝天宮董事長蔡咏鍀帶領董監事會，隨著僧團一路誦經到各普度區祭拜和路祭，祈求好兄弟保佑萬民安康。

北港武德宮則開放信眾認贊普桌，每年桌數節節上升，今年達9536桌創歷年紀錄，此外更有多卡車的白米和金紙，合計市價超過兩千萬元，占地千坪的武德宮廣場和停車場全部擺滿供品，相連數十公尺的帳棚疊滿信眾提供的供品禮盒。

武德宮秘書長蘇建華表示，今天下午盂蘭盆會暨中元普度法會，結合佛教與道教儀式，由法住法師率領僧團誦經祝禱主持開普儀式，兩天來更動員上百名志工張羅普品及會場佈置，上萬桌供品從廟門口陳列到廟後，十分壯觀。

蘇建華表示，普品包括米、麵、罐頭、餅乾等，當前萬物齊漲，為減輕弱勢家庭負擔，普度後8成5的供品，將分送給全國社福機構與弱勢家庭，傳達中元教孝月的慈悲精神。

北港武德宮9536桌供品，從千坪廟前廣場排到廟後停車場，動員上百名志工協助擺設布置，成為雲林縣最大單一普度場。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮9536桌供品，從千坪廟前廣場排到廟後停車場，動員上百名志工協助擺設布置，成為雲林縣最大單一普度場。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮9536桌供品，從千坪廟前廣場排到廟後停車場，動員上百名志工協助擺設布置，成為雲林縣最大單一普度場。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮9536桌供品，從千坪廟前廣場排到廟後停車場，動員上百名志工協助擺設布置，成為雲林縣最大單一普度場。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮延路僧團進行大規模誦經法會。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮延路僧團進行大規模誦經法會。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶領跟隨僧團在主殿參拜後到各普度區展開盛大的普度法會。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶領跟隨僧團在主殿參拜後到各普度區展開盛大的普度法會。記者蔡維斌／攝影

供品 北港朝天宮 普度

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