庇護島不庇護反危害交通？ 才通車的北港特1道路遭抨擊

今年2月才通車的雲林縣北港鎮特1號道路，路寬40米是北港最大的外環道路，不料各路口設置的行人庇護島，疑因設計不當，擋住路口，讓庇護島非但失去保護行人功能且還常造成車輛撞島受損，被稱為「底盤殺手」，島上標誌也屢被撞倒，民眾陳情，議員蔡岳儒請公路局等單位會勘並要求改善，公路局養護單位表示，會盡速設法改善。

為紓解北港朝天宮及武德宮春節過後龐大的進香車潮，中央補助6億餘元（含土地補償費）開闢北港特1號道路，該路路寬40公尺全長約4公里分兩期施工，從縣道145線北港媽祖醫院附近由北而南貫穿155線接164線等多條縣道，第1期完工於今年2月通車，成為北港最大的外環道路。

不料，通車後發現，位於145線的丁字路口，屢屢發生事故，位於路口的兩座小型庇護島，經常有車輛轉彎時發生擦撞，車輛撞島使上方警示誌常被撞斷，換了又斷，修不勝修，許多車輛底盤常撞損，被民眾稱為「底盤殺手」，網友不斷PO文斥責設計不當並向議員蔡岳儒陳情，日前邀公路局養護單位和縣府公所會勘。

蔡岳儒說，145車流很大，為維護中國醫藥大學學生和媽祖醫院行人安全，路口設有分隔島式的行人庇護島，但發現庇護島剛好位在路口的轉彎點，不論車輛轉進快車道或慢車道，都被庇護島擋住，夜間照明不足才經常發生意外。

蔡岳儒指出，經會勘顯然庇護島設計不實實際路況需求，非但沒能庇護，一旦車輛為閃避島塊發生衝撞，反而危險，治本之策唯有把整個路口內縮，加大車輛迴轉空間，才可保安全，由於全線有多處這樣的路口，一時恐無法全面改善，他建議先設立反光防撞桿應急，待2期工程施工才一併全面改善各路口。