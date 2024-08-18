嘉義小黃貓坐義民廟神桌 網友：正港鎮殿虎爺
嘉義有民眾到義民廟拜拜，卻感覺神像旁怪怪的，仔細一看神像旁邊有隻橘黃色小貓動也不動地蹲坐著，不仔細看以為是神像，他將影片放上社群媒體留言「大家找亮點，是活的喔」，引來網友熱議，「可愛的貓神」、「虎爺將軍」、「正港鎮殿虎爺」、「虎爺上桌了」
原來這隻橘黃貓是廟婆阿桂姐飼養的小貓「小黃」，阿桂姐在嘉義褒忠義民廟服務超過25年；她說，8年前住家附近有隻野貓生了一窩小貓，有隻小貓不小心掉出窩外，她好心地撿回貓窩，沒想到這隻小貓被貓媽媽遺棄，她只好帶到廟裡耐心地餵養，因體毛黃色就叫「小黃」，但牠十分怕生，平常都關養在廟裡2樓房間內。
阿桂姐說，看到網友的影片才知道「小黃」跑到神桌，可能是看到陌生人出現蹲在神桌旁不敢動被錄下來，她說，平常「小黃」並不會跑到神桌上。
小貓跑到神桌有沒有什麼忌諱？阿桂姐說，義民公是慈悲的，「小黃」也不是故意的，沒有什麼忌諱，只是牠的這個舉動，不少人都來戲稱是虎爺上桌了。
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