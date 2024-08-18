登山健行安全更有保障 南市最高峰大凍山今裝設AED

減少山友憾事發生，台南市最高峰白河區大凍山，在熱心人士協助運送上山下，今天完成增設2套AED兩套（自動體外心臟除顛器），提供患者及時救援用途。

海拔1241公尺的大凍山也是台灣小百岳之一，位於台南白河鎮與嘉縣大埔鄉交界，近年來躍為知名登山健行路線，假日遊客如織，然山區地勢高低起伏，考驗人體心臟負荷能力，也曾多次發生山友登山心臟不適，為應變山客心臟突發狀況，當務之急亟待置AED。

新光保全經理黃俊棟說，此次安裝AED設備由新光保全公司提供，並由專業技術人員進行精密安裝與測試。相信能在緊急狀況派上用場，公司也會肩負起後續維修設備任務。

南市議員李宗翰日前在臉書發動山友一起將AED設備運送上山，今上午與白河區長董麗華、黃俊棟、大凍山登山協會、南瀛登山社等多人一起上山前往大凍山設置AED。

李宗翰、董麗華表示，登頂大凍山其實是有一定難度，除偶有高山症低壓環境，地勢高低起伏山路，甚至傳出山友心因心臟不適在第二涼亭附近昏倒憾事，加上山區手機收訊不穩，急救人員如何在黃金搶救時間成功救援成為一大挑戰。

經討論，決定在沿途第一涼亭、第二涼亭設置AED，提供患者及時救援的設備，保障山友登山權益。

山友鄭以蘋表示，隨著登山活動普及，登山相關權益須更加落實，呼籲政府加強山區緊急救護設施的配備。如今大凍山重要步道皆有設置AED，除減少憾事發生，也提高民眾對於登山安全意識。