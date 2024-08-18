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知名飯店停業 南市做工行善團回收床鋪、桌椅助弱勢
台南市老字號飯店業者首相飯店上月底結束影業，長期為弱勢勞工修繕房屋的台南市做工行善團把握機會，近日將業者回收捐贈床鋪、桌椅等用品，搬運到官田區二手家具倉庫整理存放，重新修繕後延續使用，照顧弱勢者。
位於南市北區公園路上首相飯店今年春季轉售，上月底結束營業，業者在府城經營已久，消息傳出日來在業界引起話題，業者也將部分床鋪、桌椅捐給弱勢，台南市做工行善團日前出動木工工會、電氣工會與社團法人台南市勞工志願服務協會，將業者捐贈床鋪、桌椅等用品，搬運到官田區二手家具倉庫整理存放。
做工行善團修繕團隊今再次動員木工工會與社團法人台南市勞工志願服務協會志工，前往大億交通搬運汰換的家具到官田區二手家具倉庫整理存放，油漆工會於倉庫進行家具油漆，賦予二手家具新生命，後續在修繕過程中發現案家有家具短缺或家具毀損時，即可將合適的二手家具贈送給需要的弱勢家庭。
勞工局長王鑫基表示，感謝做工行善團各志工運用自身專業技能及濃厚人情味與無私奉獻精神，協助弱勢家庭改善居住環境。
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