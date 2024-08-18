因應風災影響 嘉縣淘汰老舊機車補助經費再增50萬

為減輕民眾日前遭受颱風豪大雨導致機車泡水損失，嘉義縣增加新台幣50萬元作為淘汰出廠滿10年以上老舊燃油機車補助經費，30日上午11時開放線上登記，籲民眾把握機會。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，3月推出淘汰老舊機車及新購電動二輪車補助計畫後，民眾申請踴躍，補助額度870萬元已用罄。

環保局說，為減輕民眾日前遭受颱風豪大雨導致機車泡水損失，再增加50萬元作為淘汰老舊機車補助經費。凡出廠滿10年（102年12月31日前）以上老舊燃油機車皆可申請補助，92年12月31日前出廠車輛，每輛補助4000元，93年1月1日至102年12月31日（含）前，每輛補助2000元。

環保局表示，將在8月30日上午11時正式開放線上登記，一般民眾需至網站https://reurl.cc/K47NAm完成線上預約取號，並在10日內將補助文件親送，或郵寄（郵戳為憑）至嘉義縣環境保護局審查，中低收入戶不需線上預約。

各項補助文件及補助內容，可至環境保護局官網「好康專區」查詢，或在上班時間洽詢服務專線05-3622234或3622924。