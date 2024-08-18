台南小東路工程 花近億整頓1公里

為掃除行人地獄之名，台南市府爭取3.72億元將改善全市15處人行道，其中市區要道小東路除優化兩側人行道，連同樹木竄根、坡度整平，也將進行8處路口安全改造，並規畫2處共123個機車格位，議員要求應配合捷運路網規畫整頓人行道，工務局說，東區中華路、永康區中華東路就是捷運藍線路線，已爭取經費準備改善；小東路人行道也會延伸到平實營區與未來捷運站；另號稱南科富人區的LM區人行道也被詬病，工務局已盤點分二階段改善。

台南市此次共獲核定15案，涵蓋麻豆、鹽水、新化、官田、六甲、西港、關廟、歸仁、新市、仁德、東區、北區等，總經費3.72億元由中央補助3億零500餘萬元，市府自籌6千700餘萬元。其中，小東路人行道改善工程，核定經費9500餘萬元，改善長度從永康區中華東路口到東區林森路口約1公里。

市議員蔡育輝說，小東路人行道改善經費近億元，經費龐大，務必一次解決，尤其是樹木竄根，不要這次做完不久又有竄根，浪費公帑；市議員黃肇輝則建議，未來捷運沿線的人行道，要列入優先改善，像這次就沒有永康區。

工務局表示，小東路人行道包括竄根、橫向坡度太大都會一併解決，同時在三角大樓、林森路口的小東公園以「內嵌式」規畫123機車格位，8處路口改造包括行穿線調整、行人庇護島及路口的人行道擴大等，並建置無障礙通行環境，將人行道銜接至平實公園的捷運轉運站預定地。

東區中華東路、永康中華路及東區小東路等重要幹道，卻缺少人行道、電箱及障礙物占用、路面不平等，中央已核定1.25億元進行東區中華東路2.7公里人行道改善，但2度流標將修正計畫再重新上網招標；永康中華路因權責單位不同，已向交通部公路局爭取約1.6億元，待核定就可設計發包。

議員李偉智說，新市區蓮潭里南科LM區有富人區之稱，但人行道寬度不足，又有路樹、電線桿等阻礙，嬰兒車都推不過去，行人被迫走在車道上，市府將分2期改善，今年編列420萬，近期內將動工。