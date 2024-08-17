南市確診第14例境外移入登革熱 30多歲男有泰國旅遊史

台南市今天新增1例境外移入登革熱病例，為居住北區30餘歲男性，8月初偕伴前往泰國自助旅行，之後出現腹瀉、發燒、肌肉痛及關節痛等症狀但自行服藥，後到診所看診亦無主動告知旅遊史，16日出現紅疹到台南新樓醫院就醫，醫院予以登革熱NS1快篩陽性通報，8月17日經檢驗結果確診為登革熱第三型。

衛生單位已立即啟動防治機制，完成居住地、工作地及活動地等室內緊急噴霧罐化學防治及環境周邊之病媒蚊密度調查，北區區公所立即動員里鄰長及志工進行孳生源清除，後續並已規劃相關化學防治作業。

登革熱防治中心主任尤天厚表示，個案雖有發燒、肌肉酸痛、皮膚疹等典型登革熱症狀，但因合併有腹瀉，以致醫師以腸胃炎來診斷，且未詢問旅遊史，錯失第一時間使用NS1快篩時機，也讓社區風險上升。

他提醒醫師提高警覺，凡符合登革熱症狀+腹瀉症狀者，均應詢問TOCC、及時篩檢及通報登革熱，以降低社區爆發本土登革熱的風險。

防治中心表示，今年境外移入確診個案四種型別都有，如不慎於社區流行，民眾感染不同型，交叉感染形成出血性登革熱風險大增，呼籲民眾切勿自行服藥或是忍受病症不就醫，如未即時接受妥適治療，出血性登革熱死亡率可高達20%以上，登防中心提醒市民朋友有症狀應盡速就醫，並主動告知相關旅遊史，另請醫療院所提高警覺，善加利用登革熱快篩檢驗，且加強疑似個案通報。

依疾病管制署資料顯示，國內今年已有173例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、馬來西亞、泰國及馬爾地夫等東南亞國家，其確診人數已高於近5年同期。