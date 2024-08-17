影／超諷刺！南科「富人里」人行道竟破爛難行 市府將全面改善

台南市善化區蓮潭里南科LM特區有「富人里」之稱，當地移入不少高科技新貴，但早年開發的住宅區卻面臨人行道過窄，才1.5公尺寬度，卻有路樹、路燈、變電箱擋道，民眾陳情連嬰兒車都推不過去，議員多次要求改善，南市工務局全面盤點後，將分2年改善，今年第1期編列420萬元，今天已召開施工說明會。

市議員李偉智表示，LM特區開發得早，人行道是最基本的1.5公尺寬度，後來又種行道樹出現竄根，連鎖磚都凸起，也有電箱擋路，接獲民眾陳情拍來影片，連嬰兒車都推不過去，只好走到車道上，又與車爭道，擔心發生危險。

李偉智說，善化區蓮潭里南科LM特區，住戶收入高，房價也高，但居民卻要忍受這樣的生活品質，住戶也自嘲說「富人里」聽來很諷刺，經過多次向市長反映，終於要全面改善。

工務局盤整道目井路、蓮潭路、善新大道、善新西路、陽光大道等路段的人行道，針對該區各路段因植栽、路燈等占用人行道造成寬度不足90公分等，通行受到影響進行盤點，預計要改善的有200多處，將分2年時間進行改善，今年先編列420萬元，近期就要施工。

市府工務局今天舉行施工說明會，住戶多要求保留行道樹，但因人行道路寬僅1.5公尺，扣掉行道樹約只剩60公分至90公分，當地在規畫時有保留約3公尺的綠帶，但都是屬私有地，工務局將進行調查，若該路段住戶願意提供做為人行道用地，行道樹就保留，若該路段有住戶反對，行道路就移植到其他地方，確保人行道通行空間可暢通。