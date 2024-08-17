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低壓環流雨勢大 台南龍崎市道182線擋土牆崩塌

中央社／ 台南17日電

低壓環流影響，台南市龍崎區24小時累積雨量逾200毫米，市道182線29公里處今天發生擋土牆崩塌掉落路面，造成單向交通中斷，市府已緊急清除，且將加速修復工程。

台南市政府工務局發布新聞稿指出，龍崎區24小時累積雨量超過200毫米，雨水劇烈沖刷，市道182線29公里處（烏山頭路段）擋土牆今天突然崩塌掉落路面，高度約8公尺至9公尺，長度約30公尺。

市道182線擋土牆崩塌，造成高雄市內門區往龍崎區、東往西烏山頭路段單向交通中斷，工務局獲報後緊急清除傾倒擋土牆及穩定邊坡。

工務局表示，擋土牆因氣候及地勢不穩定，可能仍有傾倒風險，短期內無法完全修復，但工務局仍將加速辦理復建工程。民眾近期途經時務必減速慢行，且隨時注意氣象資訊，避免前往山區或易發生坍方、落石等危險地區。

台南

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