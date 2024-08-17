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傳統手工花燈漸失色？朝天宮開辦「燈營」傳藝點亮古燈
雲林縣北港鎮是台灣花燈原鄉，隨著時代變遷，花燈結合科技已成趨勢，但傳統手工花燈日漸失色，北港朝天宮每年元宵燈節依舊維持百年傳統花燈賽，但近年參加件數漸減，手工花燈傳承引人憂心，朝天宮和北港建國國中開辦「燈營」請來名師指導，30多名師生研習，感觸手工花燈世界之美，受益良多，朝天宮不排除擴大薪傳研習。
為延續傳統花燈命脈，北港朝天宮每年在北港各校輪流舉辦「燈營」研習，建國國中已開辦多年，吸引許多各校教師、學生及家長參與，今年以「花燈傳承」為主題，邀請知名的傳統花燈講師吳登興，將傳統文化與現代STEAM教育（科學、技術、工程、藝術及數學）相結合，激發師生創造力，融合傳承與創新，期待明年「蛇年」花燈，能讓傳統花燈重新閃亮。
建國國中校長方廷彰表示，開辦「燈營」用意在傳承，邀請著名花燈工藝師吳登興、吳小菊、呂馮景傳授花燈製作技巧，讓家長和孩子學到百年傳統工藝的精妙，許多各校的老師也來學習，研習生說，花燈漂亮卻蘊含許多技巧在每個細節，光是鐵線折成形，除又手巧更要腦活，手腦並用才可創造好作品，的確不容易。
吳登興說，朝天宮從2004年開辦傳統花燈研習營，20年來培育出許多民間小燈師，有的在台灣燈會獲得好成績，北港傳統花燈賽從日治時期開辦至今從未中斷，全國僅剩北港朝天宮和新竹城隍廟還在辦燈賽。
朝天宮副董事長吳炳俊表示，花燈原鄉就在北港，百年技藝不能中斷，隨著時代變遷，為維護這項珍貴的工藝文化，將持續推動「燈營」研習。朝天宮表示，近年來參加燈賽送件數減少，有時甚至不到百件，明年起不排除擴大研習範圍，將邀四湖、元長、口湖等各校也加入行列。
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