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台積電落腳雲林卡關？農業部提汙水和隔離帶問題 縣府回應了

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府在現有虎尾中科園區旁推出虎尾產業園區爭取台積電卻遭卡關，縣府今天作出回應，強調園區鄰近高鐵特定區，相當完善，期待中央盡速審查。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府在現有虎尾中科園區旁推出虎尾產業園區爭取台積電卻遭卡關，縣府今天作出回應，強調園區鄰近高鐵特定區，相當完善，期待中央盡速審查。記者蔡維斌／翻攝

針對台積電封裝廠址選擇，雲林縣提出的29.75公頃虎尾產業園區被卡關，對於農業部所提的隔離綠帶和汙水排放問題，政府今天發出回應表示，「虎尾產業園區計畫」已於本月15日已通過環評大會審查，目前依預定時程進行產業園區報編作業，後續將提送內政部依區域計畫法規定取得開發許可，期盼農業部協助推動、加速審查，創造地方就業機會。

雲林縣府為爭取台積電等高科技產業進駐，在緊鄰中科虎尾園區的29.75公頃台糖地推出「虎尾產業園區」開發計畫，先前台積電先後決定在新竹、高雄和嘉義設廠，最近傳出封裝廠有意設在南部，雲林縣也是其考量之列。

不料這兩天卻傳出台積電封裝廠可能落腳屏東，引起雲林縣關注，縣長張麗善昨天更以「不要有太多政治考量」強調雲林已作好各項準備，提出的虎尾產業園區計畫，並於本月15日完成環評，對於雲林縣的「政治考量」說法，農業部也澄清，該計畫案仍有汙水排放、隔離綠帶等問題有待釐清。

對此，雲林縣府今天再發出新聞稿指出，縣府為爭取高科技產業，啟動29.75公頃虎尾產業園區計畫，不論水電和環境交通都相當完備，因需農業部同意部分農業用地變更為產業用地，今年3月底將計畫送審，但至今尚未獲回應。

縣府表示，虎尾產業園區計畫一案，周邊農業區位條件與嘉義科學園區相近，且在國土功能分區劃設區域為城鄉發展地區第2類之3，地主單一為台糖且已取得同意文件，可說萬事俱全。

至於農業部提出汙水和隔離帶，縣府今天回應指出，該園區的汙水排放口與中科園區排放標準一致，也經過區域排水主管機關同意搭排；至於隔離綠帶同樣符合內政、農業部訂定標準規畫，並依預定時程進行產業園區報編作業，後續將提送內政部依區域計畫法規定取得開發許可，期盼農業部協助推動、加速審查，創造地方就業機會。

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