台積電落腳雲林卡關？農業部提汙水和隔離帶問題 縣府回應了

針對台積電封裝廠址選擇，雲林縣提出的29.75公頃虎尾產業園區被卡關，對於農業部所提的隔離綠帶和汙水排放問題，政府今天發出回應表示，「虎尾產業園區計畫」已於本月15日已通過環評大會審查，目前依預定時程進行產業園區報編作業，後續將提送內政部依區域計畫法規定取得開發許可，期盼農業部協助推動、加速審查，創造地方就業機會。

雲林縣府為爭取台積電等高科技產業進駐，在緊鄰中科虎尾園區的29.75公頃台糖地推出「虎尾產業園區」開發計畫，先前台積電先後決定在新竹、高雄和嘉義設廠，最近傳出封裝廠有意設在南部，雲林縣也是其考量之列。

不料這兩天卻傳出台積電封裝廠可能落腳屏東，引起雲林縣關注，縣長張麗善昨天更以「不要有太多政治考量」強調雲林已作好各項準備，提出的虎尾產業園區計畫，並於本月15日完成環評，對於雲林縣的「政治考量」說法，農業部也澄清，該計畫案仍有汙水排放、隔離綠帶等問題有待釐清。

對此，雲林縣府今天再發出新聞稿指出，縣府為爭取高科技產業，啟動29.75公頃虎尾產業園區計畫，不論水電和環境交通都相當完備，因需農業部同意部分農業用地變更為產業用地，今年3月底將計畫送審，但至今尚未獲回應。

縣府表示，虎尾產業園區計畫一案，周邊農業區位條件與嘉義科學園區相近，且在國土功能分區劃設區域為城鄉發展地區第2類之3，地主單一為台糖且已取得同意文件，可說萬事俱全。

至於農業部提出汙水和隔離帶，縣府今天回應指出，該園區的汙水排放口與中科園區排放標準一致，也經過區域排水主管機關同意搭排；至於隔離綠帶同樣符合內政、農業部訂定標準規畫，並依預定時程進行產業園區報編作業，後續將提送內政部依區域計畫法規定取得開發許可，期盼農業部協助推動、加速審查，創造地方就業機會。