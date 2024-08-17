放下3C！台南家扶辦國小夏令營 近百受助童學習感知情緒表達

台南90名受扶助國小孩童今天到烏山頭水庫，參加北台南家扶中心舉辦的「 萊莉的心際旅行」三天兩夜國小夏令營。營隊以「腦筋急轉彎」的電影主角萊莉在各種情緒下的際遇為設計主軸，遊戲以「情緒體驗」感知自我情緒、學習表達，展示兒童權利公約(CRC)內容，讓孩童認識自身權利，將個人學習及成長運用於日常生活中。

北台南家扶表示，小朋友手持標語高喊「落實CRC 兒童笑嘻嘻」，開心宣告營隊開幕。活動鼓勵學童放下三C走出戶外，希望趣味內容，提升學童情緒素養，增加學童情緒自癒力。

讓學童接觸大自然，透過「情緒停看聽」、「喜怒哀樂探險家」、「情緒氣象站」等遊戲引導學員對情緒的認識，並學習適當情緒抒發管道，結合「我的人生我做主」、「尋找我失蹤的情緒小夥伴」等闖關競賽活動，讓學員對於兒童權利公約內容有更深刻的了解，增加正向人際連結，提升學童情緒應對及表達能力，找回快樂的童年。

北台南家扶主任李桂平表示，現代人依賴網路交友，孩子缺乏日常生活中的人際互動，社會連結相對薄弱，而情緒議題和人際交往是互相影響且密不可分的。夏令營目的是增加孩子團體生活經驗，更是孩子暑期間最嚮往活動，因疫情關係停辦多年，今重啟辦理也讓孩童們早早預約，很快就額滿了。

北台南家扶中心感謝台灣應用材料、家扶扶幼委員會提供經費、烏山頭水庫風景區及烏山頭會館提供場地及住宿優待、家扶自立青年沈秉毅贊助運動飲料，使活動順利進行，讓這群孩童能有豐富的暑假回憶。