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台南上午大雨龍崎路段擋土牆塌 歸仁13路嚴重積水封閉
台南市龍崎區182市道29公里處上午擋土牆塌倒擋路、東往西路段無法通行，區公所接獲通報除非同員警架設警戒設施，並完成調撥車道，呼籲民眾路過小心。另歸仁十三路往關廟路段路大雨後嚴重積水，呼籲民眾注意改道。
市議員陳皇宇表示，182線29公里位在台南龍崎與高雄內門交界處，路旁一處高8米、寬30米擋土牆整片坍崩，妨害交通安全。市府工務局正第三大隊評估後，調派合約廠商在天氣轉好雨停後搶通。
歸仁沙崙南北路與歸仁十三路二段路上午大雨後嚴重積水，歸仁十三路往關廟五甲路拉起封鎖線，不過關廟五甲路往歸仁沙崙方向無封鎖線。陳皇宇表示，已經要求歸仁分局協助，呼籲民眾注意不要行走此段，避免車輛拋錨。
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