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颱風凱米重創阿里山林鐵又遭低壓帶侵襲 搶修完成日期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林鐵全線通車未滿月，上月底遭強颱凱米重創中斷停駛到8月底，阿里山林鐵及文資處勘查沿線共116處土石崩落及樹木竹林倒伏災害點，全力趕工搶修。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林鐵全線通車未滿月，上月底遭強颱凱米重創中斷停駛到8月底，阿里山林鐵及文資處勘查沿線共116處土石崩落及樹木竹林倒伏災害點，全力趕工搶修。圖／阿里山林鐵及文資處提供

因莫拉克、杜鵑颱風中斷15年的嘉義阿里山林業鐵路，7月6日全線通車，豈料通車未滿月，上月底遭強颱凱米重創中斷停駛到8月底，阿里山林鐵及文資處勘查沿線共116處土石崩落及樹木竹林倒伏災害點，全力趕工搶修中，最近又遭低壓帶降雨，雪上加霜，所幸災情未擴大，預計本月底搶修完畢通車

阿里山林鐵及文資處說，凱米颱風強風豪雨並未造成阿里山林鐵路線重大災害，沿線累計有土石崩落、倒伏竹木共116處，預計8月底完成清理修復作業，最近低壓帶降雨災情未擴大。

阿里山林鐵搶修困難，因沿線部分鐵軌路段無交通工具可以抵達，沒有「腳路」，搶修機具人力、清運土石等，只能仰賴工程小火車來回運送，與2009年8月8日莫拉克風災，重創阿里山林鐵本線災情相比，莫拉克全線出現421處毀損，凱米116處，減少305處，所幸路基未流失，也未出現大崩塌。

凱米颱風造成阿里山林鐵116處邊坡土石崩落及倒樹災害點，行政院長卓榮泰1日搭乘小火車到林鐵19.5公里坍方處勘查，了解施工情形，指示在安全第一考量下盡速修復、通車，讓觀光產業早日復甦。

林鐵及文資處指出，強颱凱米帶來驚人降雨量，統計竹崎監工區累計雨量1395毫米；奮起湖監工區雨量1854毫米；阿里山監工區雨量1644毫米。雖雨量破千毫米，但林鐵協力廠商說，災損情況比以前好很多，但部分災損路段沒有「腳路」，要靠小火車清運崩落土方、樹枝，搶修工程逐步推進，急不來。

阿里山林鐵全線通車未滿月，上月底遭強颱凱米重創中斷停駛到8月底，阿里山林鐵及文資處勘查沿線共116處土石崩落及樹木竹林倒伏災害點，全力趕工搶修。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林鐵全線通車未滿月，上月底遭強颱凱米重創中斷停駛到8月底，阿里山林鐵及文資處勘查沿線共116處土石崩落及樹木竹林倒伏災害點，全力趕工搶修。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林鐵全線通車未滿月，上月底遭強颱凱米重創中斷停駛到8月底，阿里山林鐵及文資處勘查沿線共116處土石崩落及樹木竹林倒伏災害點，全力趕工搶修。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林鐵全線通車未滿月，上月底遭強颱凱米重創中斷停駛到8月底，阿里山林鐵及文資處勘查沿線共116處土石崩落及樹木竹林倒伏災害點，全力趕工搶修。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林鐵全線通車未滿月，上月底遭強颱凱米重創中斷停駛到8月底，阿里山林鐵及文資處勘查沿線共116處土石崩落及樹木竹林倒伏災害點，全力趕工搶修。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林鐵全線通車未滿月，上月底遭強颱凱米重創中斷停駛到8月底，阿里山林鐵及文資處勘查沿線共116處土石崩落及樹木竹林倒伏災害點，全力趕工搶修。圖／阿里山林鐵及文資處提供

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