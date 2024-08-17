下雨澆不熄民眾熱情！集結嘉南區小農生態人士「里山市集」湧人潮

林業及自然保育署嘉義分署上午在林試所嘉義樹木園，舉辦「里山市集-嘉南生態Family」活動，集結50攤嘉南地區里山生活實踐者，推廣友善環境耕作經營及生產農特產品、加工品及創意手作，雖天公不作美，陰雨綿綿，澆不熄民眾熱情，許多親子參加，市集有如生物多樣化的大自然生態教室。

明天中元節，深耕在地農業的「拾間文化」擺攤，展示友善耕作生產的稻米，採用環保「以米代金」的小包裝米，受民眾歡迎；樹木園隔壁的嘉義農試所設攤展示幸福酪梨果，提供不同品種果品供民眾品嘗；還有荒野保護協會、嘉義縣鳥會等深耕在地保育團體設攤。

里山是一種人與自然和諧共生生活方式，嘉義分署推廣里山概念，首次舉辦里山市集，強調生物與生產者共同生活在這片土地，像大家庭，透過市集集結嘉南山區、海邊、平原友善農友們，結合民眾參與，成為這個大家庭一份子。

市集活動從上午9點到下午3點，融入親子及多元互動活動，包含「維多叔叔的故事歡樂車」、「腹語師小強」、「森林故事屋」里山故事分享、環保氣球表演、「斤斤計較」諸羅樹蛙標章品牌「好嘉筍」猜重量比賽等精彩趣味活動。

參加市集民眾可到服務台，索取闖關卡參加闖關活動，完成可兌換精美禮物或樹苗1株。嘉義分署長張岱說，市集攤主深耕嘉南地區，實踐里山、里地、里海生活小農、社區，還有推動保育、友善農業技術公部門，長期投入自然保育的NGO團體。