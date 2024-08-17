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台南兵分多路查獲6處非法回填場 入侵魚塭及光電場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南環檢警攜手查獲6處非法回填。圖／台南市環保局提供
台南環檢警攜手查獲6處非法回填。圖／台南市環保局提供

台南市跨域取締環境犯罪又有新斬獲，環檢警昨天兵分多路至安南區、七股區及善化區等6筆土地開挖調查及搜索，查獲非法營運土資場，犯嫌將未妥善處理的營建混合物非法回填、堆置於魚塭及光電場等處，涉犯廢棄物清理法第46條，全案移送台南地檢署偵辦。

本次行動由台南地檢署主任檢察官劉修言及檢察察官林昆璋帶隊，出動6組人力、3台挖土機及2台板車，分頭執行搜索並指揮開挖，發現2名嫌犯於安南區魚塭土地經營非法土資場，並將未經妥善處理的營建混合物非法回填、堆置於魚塭土地。另1名嫌犯則使用相同手法，回填至七股區及善化區的魚塭及光電場。

環境局表示，這些行為未經主管機關許可，已涉及提供土地非法堆置廢棄物及從事廢棄物清理業務，違反廢棄物清理法第46條第3款及第4款，最高可處5年以下有期徒刑，並可併科新台幣1500萬元以下罰金。當場扣押6輛載運車輛及2台挖土機，暫置於環保局。

環保局長許仁澤強調，為打擊環境犯罪，台南市環檢警三方緊密合作，並加上善用科技儀器監測環境及蒐證，大幅提高查緝效能，先前就破獲台糖及安南區等土地被傾倒掩埋大量廢棄物案，過去兩個月中，透過科技執法破獲5起非法棄置案，查獲廢棄物總重約80噸，裁罰金額約300萬元，呼籲非法犯罪集團勿心存僥倖，任何違法行為若遭查獲必將嚴辦，

環保局強調，民眾如未持有合法廢棄物清除許可文件，非法清除或傾倒廢棄物，一律嚴懲重罰並依法移送地檢署偵辦；呼籲民眾積極檢舉不法行為，發現汙染情況可撥打1999專線或環保局公害陳情專線0800-066666，以共同守護大臺南的環境。

台南環檢警攜手查獲6處非法回填。圖／台南市環保局提供
台南環檢警攜手查獲6處非法回填。圖／台南市環保局提供
台南環檢警攜手查獲6處非法回填。圖／台南市環保局提供
台南環檢警攜手查獲6處非法回填。圖／台南市環保局提供

台南 廢棄物 環保局長

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