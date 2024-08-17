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台南日降雨200毫米 水利局：抽水319萬噸雨停快速退水

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南日降雨200毫米，水利局：抽水全面啟動雨停快速退水。圖／台南市政府提供
台南日降雨200毫米，水利局：抽水全面啟動雨停快速退水。圖／台南市政府提供

低壓帶及西南風帶來台南劇烈陣雨及雷雨，市府水利局表示，昨已成立三級應變小組、部屬防汛整備措施及頻繁巡查。統計昨至今天上午6點有42座抽水站抽水、抽離水量約319萬噸，降低積水風險。

水利局表示，台南最大累積雨量過去一天新化210.5毫米、善化143.5毫米、山上138毫米、官田136.5毫米、白河133毫米。今天到上午6點最大累積雨量仁德98毫米、安平82毫米、關廟74毫米；最大時雨量仁德63.5毫米、東區51毫米、歸仁46.5毫米；最大10分鐘雨量安平15毫米、仁德13毫米、永康12毫米。

水利局說，市長黃偉哲已要求針對道路側溝加強巡檢清除落葉及垃圾堵塞物，以利排水暢通。這次降雨充分發揮功效，各區降雨部分道路雖積水，皆在雨勢趨緩後快速退水。

黃偉哲表示，依氣象署最新預報，近期天氣不穩有局部大雨、雷擊、強陣風機率，出門應攜帶雨具及注意行車安全。他籲請市民多利用「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另雨後積水正是登革熱病媒蚊的孳生溫床，請隨手清除戶外積水容器，降低病媒蚊孳生及疾病傳播。

台南日降雨200毫米，水利局：抽水全面啟動雨停快速退水。圖／台南市政府提供
台南日降雨200毫米，水利局：抽水全面啟動雨停快速退水。圖／台南市政府提供
台南日降雨200毫米，水利局：抽水全面啟動雨停快速退水。圖／台南市政府提供
台南日降雨200毫米，水利局：抽水全面啟動雨停快速退水。圖／台南市政府提供
台南日降雨200毫米，水利局：抽水全面啟動雨停快速退水。圖／台南市政府提供
台南日降雨200毫米，水利局：抽水全面啟動雨停快速退水。圖／台南市政府提供
台南日降雨200毫米，水利局：抽水全面啟動雨停快速退水。圖／台南市政府提供
台南日降雨200毫米，水利局：抽水全面啟動雨停快速退水。圖／台南市政府提供

台南 水利局 雨量

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