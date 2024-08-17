掃除人行地獄及配合捷運路網 南市小東路人行道斥資近億改造
為掃除行人地獄之名，台南市府爭取內政部國土管理署經費補助約3.72億元，將改善全市15處人行道，其中市區重要幹道小東路就近億元，除優化兩側人行道，連同樹木竄根、坡度整平，也將改造8處路口安全，並規畫2處共123個機車格位，議員提醒要配合捷運路網整頓人行道，工務局說，東區中華路、永康區中華東路就是捷運藍線路線，均已爭取經費準備改善。
台南市此次共獲核定15案，區域涵蓋麻豆、鹽水、新化、官田、六甲、西港、關廟、歸仁、新市、仁德、東區、北區等，總經費3.72億元中央補助3億零500餘萬元，市府自籌6千700餘萬元。其中，重要幹道小東路人行道改善工程，核定經費9500餘萬元，議會臨時會通過墊付，但經費龐大也引起議員關切。
市議員蔡育輝說，小東路人行道改善經費近億元，能夠一次補助這麼龐大的經費，務必全面解決問題，尤其是樹木竄根，不要這次做完不久又有竄根浪費公帑。
工務局表示，小東路人行道改善長度從永康中華東路口到東區林森路口共1061公尺，人行道寬度達5、6公尺包括竄根、橫向坡度太大都會一併解決，同時在三角大樓、林森路口的小東公園以「內崁式」規畫123機車格位，外側仍保有汽車格位，解決行人及汽機車停車需求。
另外，小東路沿線將進行8處路口安全改造，包括行穿線調整、行人庇護島及路口的人行道擴大等，並建置無障礙通行環境，進行道路配置調整及路面改善、植栽綠美化，並將人行道銜接至平實公園的捷運轉運站預定地。
市議員黃肇輝則建議，未來捷運沿線的人行道，要列入優先改廾善，像這次就沒有永康區；工務局長陳世仁說，永康中華路因權責單位不同，已向交通部公路局爭取約1.6億元，待核定就會進行改善。
工務局說明，先前已爭取中央核定1.25億元，將進行東區中華東路2.7公里人行道改善，但2度流標將修正計畫再重新上網招標，希望早日動工。
東區中華東路、永康中華路及東區小東路，都是台南市區最重要的幹道，車流量相當大，也是捷運藍線的路網經過，但長期有缺少人行道、電箱及障礙物占用、路面不平等，行走險象環生，市府積極爭取中央經費挹注以早日掃除「行人地獄」罵名。
此次國土署補助包括新化文教區人行環境串連，北區民德國中及麻豆國中小和鹽水月津國小、西港後營國小、黎明中學和新生南路通學步道，八田與一紀念園區周邊道路改善，以及歸仁中正北路一段及高發二路、歸仁十三路、七路和高鐵大道人本環境及路口改善和歸仁中山路及關廟中山路、新市乾式滯洪池人行步道新設、六甲工研院增設人行空間和道路鋪面改善及仁德民安宮周邊人行步道及排水改善工程等。
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