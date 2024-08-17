掃除人行地獄及配合捷運路網 南市小東路人行道斥資近億改造

為掃除行人地獄之名，台南市府爭取內政部國土管理署經費補助約3.72億元，將改善全市15處人行道，其中市區重要幹道小東路就近億元，除優化兩側人行道，連同樹木竄根、坡度整平，也將改造8處路口安全，並規畫2處共123個機車格位，議員提醒要配合捷運路網整頓人行道，工務局說，東區中華路、永康區中華東路就是捷運藍線路線，均已爭取經費準備改善。

台南市此次共獲核定15案，區域涵蓋麻豆、鹽水、新化、官田、六甲、西港、關廟、歸仁、新市、仁德、東區、北區等，總經費3.72億元中央補助3億零500餘萬元，市府自籌6千700餘萬元。其中，重要幹道小東路人行道改善工程，核定經費9500餘萬元，議會臨時會通過墊付，但經費龐大也引起議員關切。

市議員蔡育輝說，小東路人行道改善經費近億元，能夠一次補助這麼龐大的經費，務必全面解決問題，尤其是樹木竄根，不要這次做完不久又有竄根浪費公帑。

工務局表示，小東路人行道改善長度從永康中華東路口到東區林森路口共1061公尺，人行道寬度達5、6公尺包括竄根、橫向坡度太大都會一併解決，同時在三角大樓、林森路口的小東公園以「內崁式」規畫123機車格位，外側仍保有汽車格位，解決行人及汽機車停車需求。

另外，小東路沿線將進行8處路口安全改造，包括行穿線調整、行人庇護島及路口的人行道擴大等，並建置無障礙通行環境，進行道路配置調整及路面改善、植栽綠美化，並將人行道銜接至平實公園的捷運轉運站預定地。

市議員黃肇輝則建議，未來捷運沿線的人行道，要列入優先改廾善，像這次就沒有永康區；工務局長陳世仁說，永康中華路因權責單位不同，已向交通部公路局爭取約1.6億元，待核定就會進行改善。

工務局說明，先前已爭取中央核定1.25億元，將進行東區中華東路2.7公里人行道改善，但2度流標將修正計畫再重新上網招標，希望早日動工。

東區中華東路、永康中華路及東區小東路，都是台南市區最重要的幹道，車流量相當大，也是捷運藍線的路網經過，但長期有缺少人行道、電箱及障礙物占用、路面不平等，行走險象環生，市府積極爭取中央經費挹注以早日掃除「行人地獄」罵名。