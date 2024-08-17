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低壓環流持續降雨 曾文、南化水庫蓄滿放水溢流

中央社／ 台南17日電

低壓環流影響，台南市昨天起持續降雨，局部區域達豪雨等級，曾文水庫蓄滿調節性放水，今天上午9時加大放水量至每秒200公噸，南化水庫也蓄滿溢流。

中央氣象署南區氣象中心觀測，台南市昨天起持續降雨，截至今天上午9時，台南市24小時累積雨量，以新化區239毫米居冠，其次是龍崎區202毫米，歸仁區200毫米。

南區氣象中心告訴中央社記者，低壓環流影響，天候不穩定，預估台南雨勢20日之後才會逐步減緩。

全台最大水庫的曾文水庫已蓄滿，昨天中午12時開始調節性放水，從每秒50公噸到昨天下午4時每秒100公噸，再增至今天上午9時每秒200公噸，有效蓄水量4億9910萬公噸。

連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量7260萬公噸，蓄水率92.52%。曾文和烏山頭兩座水庫以灌溉為主。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，昨天下午5時蓄滿溢流，有效蓄水量9038萬公噸。

台南市政府水利局也成立3級應變小組，加強防汛巡查，42座抽水站共抽水319萬公噸。

南化水庫 台南 曾文水庫

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