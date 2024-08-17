台南市行人交通事故死亡11人 交通局：汽車路口未禮讓

台南市佳里區延平路與平等街口，上周發生1件高齡行人死亡交通事故，交通局表示，經查是因小客車左轉彎未禮讓行人所致，市府團隊完成現地會勘後，將在路口增設行人專用號誌並實施行人早開運作等時間分隔措施，路口也配置行車導引標線、退縮延平路原行人穿越道線及繪設機慢車停等區、平等街增繪行人穿越道線，利用空間分隔措施減少轉向車流與行人衝突；另駕駛人未停讓行人部分由警察局舉發。

交通局王銘德局長表示，南市今年1至5月期間30日死亡人數104人（較去年同期減少20人）、截至8月9日A1死亡89人（較去年同期減少21人），整體交通死亡事故降幅約2成，其中行人A1事故共計11人，南市道安團隊將持續針對肇事路口的交通工程、防禦駕駛觀念、安全宣導教育、交通執法等加強行人事故防制作為。

王銘德指出，行人為道路相對弱勢用路人，也因缺乏足夠的安全防護設施，以及車輛視野死角及反應時間等影響，使其事故面臨較高的死傷風險，台南市政府去年以「人本交通」為出發點推動「百大路口安全行動」，保障行人和弱勢用路人的權益。今年更爭取中央補助「人本交通改善計畫」及「永續提升行人安全計畫」，規劃增設行專用時相50處、行人號誌綠燈早開150處、標線型人行道15處、行人庇護島18處、行穿線退縮24處、綠底行穿線5處，積極改善道路環境。

市府將持續依循「行人交通安全設施條例」推動重點，完善路口行人交通安全設施及改善行人空間欠缺或不足問題，並持續落實道路障礙物排除及設置友善行人示範區，盡可能避免行人暴露於交通事故風險，提供行人安全及足夠的時間通過路口，同時讓行人有安全等待通行的庇護空間。