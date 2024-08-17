中元節嘉市傳統市場拜拜牲禮、蔬果齊漲 婆婆媽媽荷包縮水暗自叫苦

明天中元節，普度祭拜好兄弟求平安，是國人傳統民俗信仰，祭祀牲禮水果需求量大，受凱米颱風侵台及低氣壓籠罩影響，中南部產地蔬果、禽畜受損嚴重，供需失衡，價格上漲，嘉義市最大傳統市場東市場交易熱絡，婆婆媽媽為牲禮蔬果價格上漲，荷包縮水暗自叫苦，陳姓婦人說，「中元祭典牲禮水果不可缺，貴也要買！」

普度祭典常用牲禮豬、雞及魚類等價格微漲，傳統市場五花肉、梅花肉價格每台斤約160至200元不等，全雞價格每台斤約130至170元，每台斤調漲約10元，業者說，豬肉漲價是天氣炎熱、毛豬量少，拍賣價一度漲到每公斤百元；雞隻因颱風災損，進貨價格提高，但仍有部分攤商未漲價。

水產海鮮養殖虱目魚、吳郭魚，以及黃魚等，視魚種每台斤價格調漲約10至30元，主因漁獲量減少中元普度需求量高。蔬菜受凱米颱風影響，價格上漲還未回穩，漲幅平均3成；水果紅龍果、香蕉及木瓜也有約至3成漲幅，主因是果樹受颱風摧折產量減少；雞蛋價格傳統市場散裝白蛋1台斤約在40至45元間，部分店家調漲約3元，供應量充足。

嘉市府所屬的三大市場：肉品市場、果菜市場及魚市場，中元節前拍賣交易熱絡；大型賣場超市設中元普度專區，包括乾果、餅乾、泡麵、罐頭、飲料等組合包或禮盒，選擇多樣易存放，成為中元普度熱門選項，價格平價，供貨無虞。