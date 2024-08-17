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罕見阿彌陀公中元普度 嘉市博愛路橋下有座阿彌陀石碑紀念亡靈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明天中元節，許多公私部門提前舉行普度祭典，位在嘉市博愛陸橋下不起眼處，供奉1座阿彌陀石碑，當地人稱為阿彌陀公， 每年農曆7月8日舉行中元祭典。圖／賴國華提供
明天中元節，許多公私部門提前舉行普度祭典，位在嘉市博愛陸橋下不起眼處，供奉1座阿彌陀石碑，當地人稱為阿彌陀公， 每年農曆7月8日舉行中元祭典。圖／賴國華提供

明天中元節嘉義傳統流傳農曆7月輪普傳統：「起於城隍廟，終於地藏庵」，明天例休，許多公私部門提前舉行普度祭典，其中位在博愛陸橋下不起眼處，供奉1座阿彌陀石碑，當地人稱為阿彌陀公，每年農曆7月8日舉行阿彌陀碑中元祭典。

文史工作者賴國華說，嘉市有座少見的阿彌陀碑，位在博愛陸橋下不起眼處，這裡供奉阿彌陀碑，當地人稱為阿彌陀公，在農曆7月8日舉行普度祭典，這座特殊阿彌陀碑，為何立碑及何時建立已不可考，當天祭祀的長者說，以前這附近曾發生火車撞公車的重大事故，因此才立碑。

賴國華表示，他翻查文件並上網搜尋查找相關資料，研判是1961年發生在民雄鄉南端的重大車禍事故，但發生地點離立碑處很遠，不太可能此立碑，後來發現地方人士會在博愛陸橋下立碑，是因為1971年原博愛路平交道發生卡車闖越平交道，造成3人死亡，32人受傷重大車禍，後來建陸橋，立碑是為超度亡靈，祈求平安，阿彌陀碑立碑文史待考據。

賴國華說，早期在此營運的嘉義市魚市場未搬遷前，普度祭典辦的很盛大，10多年魚市搬遷高鐵大道旁，祭典式微，市場及立碑土地被林保署嘉義分署收回，是否影響阿彌陀公中元普度，有待觀察。　

市府民政處說，相關宗教文件未記載阿彌陀碑文史，訪查地方人士，立碑人是1名林姓地方人士，會立碑據傳是因為旁邊阿里山林業時期，有處放置木材水池有人溺斃，另個原因是台1線博愛陸橋曾發生重大車禍，才立碑紀念超度亡靈，中元拜拜求平安，過去魚市場營運時期中元祭典辦得盛大。

明天中元節，許多公私部門提前舉行普度祭典，位在嘉市博愛陸橋下不起眼處，供奉1座阿彌陀石碑，當地人稱為阿彌陀公， 每年農曆7月8日舉行中元祭典。圖／賴國華提供
明天中元節，許多公私部門提前舉行普度祭典，位在嘉市博愛陸橋下不起眼處，供奉1座阿彌陀石碑，當地人稱為阿彌陀公， 每年農曆7月8日舉行中元祭典。圖／賴國華提供
明天中元節，許多公私部門提前舉行普度祭典，位在嘉市博愛陸橋下不起眼處，供奉1座阿彌陀石碑，當地人稱為阿彌陀公， 每年農曆7月8日舉行中元祭典。圖／賴國華提供
明天中元節，許多公私部門提前舉行普度祭典，位在嘉市博愛陸橋下不起眼處，供奉1座阿彌陀石碑，當地人稱為阿彌陀公， 每年農曆7月8日舉行中元祭典。圖／賴國華提供

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