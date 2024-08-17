雲林6商圈節慶接力 今秋嗨翻天

雲林縣斗南、北港、西螺、古坑華山、虎尾、土庫等6處商圈，首度攜手聯合行銷，舉辦「商圈串聯嗨翻天」活動，9月開始輪番登場，包括生活節、萬聖節、糕餅麻油節等，活動持續到10月，縣長張麗善說，秋天雲林人不用到外縣市、不用走遠路，周末假日就可逛遍所有商圈，以行動支持在地店家。

縣府建設處昨天公布「商圈串聯嗨翻天」系列活動，6處商圈依次舉辦，斗南形象商圈率先9月14日斗南火車站前舉行「斗南藝饗美食趣」，9月15日「斗南木藝生活節」；9月21、22日古坑華山商圈「華山六寶風華世代華山六寶宴」。

10月5日虎尾魅力商圈舉辦「虎尾百樂-虎尾好秋日-放鬆Chill」活動；10月12日西螺延平老街商圈舉辦「西螺米醬生活節」；10月19日土庫好COOL商圈舉辦「土庫萬聖節活動」；10月20日土庫鎮公所與土庫商圈舉辦「土庫國際生活節」；北港形象商圈10月27日壓軸推出北港商圈國際糕餅麻油節。

張麗善表示，雲林從農業大縣要翻轉成觀光大縣，縣府輔導各大商圈推動主題活動、強化在地特色、致力新商圈組織發展，協助商圈找到獨特魅力，讓更多人了解在地風采，增強品牌知名度。議員李明哲說，雲林商圈發展愈臻成熟，斗南商圈與高雄商圈互相觀摩，現代人喜愛回味古早味，商家可運用巧妙技術、門面、裝修，讓年輕人體驗道地風味。