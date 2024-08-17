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台南風災潰堤淹水 力爭國賠

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
凱米颱風台南市受災戶損失慘重，指責淹水是「人禍」要求國賠、民代要求市府支持。本報資料照片
凱米颱風台南市受災戶損失慘重，指責淹水是「人禍」要求國賠、民代要求市府支持。本報資料照片

強颱凱米造成台南市多處大面積淹水災情，許多八掌溪附近受災戶指稱八掌溪潰堤是「人禍」要求國賠。受災戶不滿市府公布「淹水面積大幅減少」，與莫拉克5萬5千公頃相較，這次只有335公頃，因為不含八掌溪潰堤淹水，坐實是「人禍」釀災，議員蔡育輝、尤榮智、趙昆原昨天要求市府，支持受災戶請求國賠；副市長葉澤山說，如果能確認人為疏失，會協助爭取。

蔡育輝說，凱米造成鹽水、新營、後壁、白河、麻豆嚴重淹水災情，溪北災情肇因八掌溪潰堤，「明顯是公務機關怠忽職守」損及百姓權益，凱米颱風帶來大雨致八掌溪暴漲，堤防至少2處破口，加上菁寮與後鎮大排、岸內大排相繼溢堤，引發後壁、鹽水嚴重淹水，大家要問是天災還是人禍？

他說，這次難脫人為因素，八掌溪土堤潰堤，經後鎮大排、中排、小排溢堤，水淹後壁區竹新里、鹽水區市中心，是因為公務人員應將幾十年老土堤改建鋼筋水泥防災設施，才能保障民眾生命財產安全，公務機關應作為而不作為所致。

蔡育輝表示，政府雖有淹水補助，但不足補償水患造成受災戶財產與精神損失，他與尤榮智服務處協助受災戶向中央請求國賠，讓政府反省治水對策，加速整治中央管河川，落實清淤疏濬。

水利局副局長詹益欽日前說明災情指出，凱米颱風平地累積雨量超過莫拉克颱風紀錄，即時雨量、3小時累積雨量更是歷年颱風豪雨之最。依水利署公告積淹水335公頃（不含八掌溪溢堤3百公頃淹水區域），對比莫拉克颱風淹水5萬5千公頃、0823豪雨淹水9997公頃，淹水面積大幅降低，退水時間也更快。

許多受災戶看到媒體報導水利局說明，後壁區淹水1公尺農民不滿嗆聲「3萬5淹水補助不要了」，因為後壁、鹽水區不算在公告淹水區。

凱米颱風 受災戶 淹水

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