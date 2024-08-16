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暌違6年府城迎媽祖 3藝師聯手推出紀念大符

中央社／ 台南16日電
台南祀典大天后宮9月將舉行暌違6年的「府城迎媽祖」活動，邀請3名藝師聯手，以天上聖母、虎爺、台南400為主題，推出共4款紀念符版，製作過程皆運用府城特有「茄苳入石榴」木雕工藝手法。（中央社）
台南祀典大天后宮9月將舉行暌違6年的「府城迎媽祖」活動，邀請3名藝師聯手，以天上聖母、虎爺、台南400為主題，推出共4款紀念符版，製作過程皆運用府城特有「茄苳入石榴」木雕工藝手法。（中央社）

台南祀典大天后宮將於9月28、29日舉行暌違6年的「府城迎媽祖」活動，邀請3名藝師聯手客製4款紀念拓印符版，將用來印製紀念大符，於遶境時贈予設香案接轎信眾及廟宇。

大天后宮府城迎媽祖活動總幹事蘇瑞煌告訴中央社記者，睽違6年的「府城迎媽祖」也是今年台南400活動一大亮點，體現府城歷史文化與民俗信仰風貌及傳承，特別邀請國寶級畫師潘岳雄、書法家李國殿及木雕藝師劉進文聯手，以天上聖母、虎爺、台南400為主題，推出共4款紀念符版。

蘇瑞煌表示，早年每逢迎媽祖盛會，不少信眾會在家門口設置香案桌迎接神轎遶境隊伍，隨著社會型態改變，現在市區已較為少見，此次邀請3大名家聯手推出紀念大符，極具收藏價值，將用來贈予遶境時設香案接轎信眾及廟宇。

劉進文表示，4款拓印符版製作過程，都運用府城特有「茄苳入石榴」木雕工藝手法，其中「甲辰年迓媽祖紀念版」由潘岳雄親手繪製，天上聖母、千里眼、順風耳，以及門神秦叔寶、尉遲恭等人物線條細緻，製作過程頗具挑戰性。

劉進文說，虎爺則是取材自大天后宮供奉的明朝石刻虎爺，懷抱著幼虎造型獨特，由李國殿題字「迎媽祖」；另外2款「虎」字拓印版由李國殿分別題寫「臺南四百」及「虎」字，也相當特別。

台南 媽祖 遶境

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